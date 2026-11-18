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Силното местно самоуправление е път към силна държава. За това са нужни реална, работеща финансова децентрализация, ясно разпределение на отговорностите между държавата и общините и гарантирано финансиране на възлаганите на местната власт задачи.

Тези приоритети поставили от ръководството на Националното сдружение на общините на работна среща с делегация на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, съобщи в профила си във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е начело на НСОРБ.

Делегацията наблюдава прилагането на Европейската харта за местно самоуправление и изпълнението на препоръките към България, дадени през 2021 година.

В дискусията участвали председателят на Националната асоциация на председателите на общински съвети Венцислав Спирдонов и представители от българската делегация в Конгреса.

НСОРБ и местната власт сме мотивирали достатъчно ясно следните искания:

Част от приходите от националните данъци да остават в общинските бюджети, където реално живеят хората и където се решават проблемите.

Всяко ново задължение към общините да бъде съпроводено с оценка на разходите и с осигурени средства - акцентира Панов.

Обсъдени са и въпроси за ефективните консултации с местните власти, правната защита на местното самоуправление, административния капацитет, гражданското участие и управлението на кризи.