Силното местно самоуправление е път към силна държава. За това са нужни реална, работеща финансова децентрализация, ясно разпределение на отговорностите между държавата и общините и гарантирано финансиране на възлаганите на местната власт задачи.
Тези приоритети поставили от ръководството на Националното сдружение на общините на работна среща с делегация на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, съобщи в профила си във фейсбук кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е начело на НСОРБ.
Делегацията наблюдава прилагането на Европейската харта за местно самоуправление и изпълнението на препоръките към България, дадени през 2021 година.
В дискусията участвали председателят на Националната асоциация на председателите на общински съвети Венцислав Спирдонов и представители от българската делегация в Конгреса.
НСОРБ и местната власт сме мотивирали достатъчно ясно следните искания:
Част от приходите от националните данъци да остават в общинските бюджети, където реално живеят хората и където се решават проблемите.
Всяко ново задължение към общините да бъде съпроводено с оценка на разходите и с осигурени средства - акцентира Панов.
Обсъдени са и въпроси за ефективните консултации с местните власти, правната защита на местното самоуправление, административния капацитет, гражданското участие и управлението на кризи.