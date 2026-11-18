С окончателно решение Върховният административен съд (ВАС) отмени определянето на изпълняващ функциите председател на Администртивен съд- Пловдив по жалба на министъра на правосъдието. ВАС приема, че министърът е бил лишен от законовото си правомощие да предложи и.ф. административен ръководител в случай на предсрочно прекратяване на мандат на заемащия длъжността.

На заседание на Съдийската колегия на ВСС (СК на ВСС), проведено на 07.07.2026 г., в дневния ред извънредно е включена точка, за която министърът на правосъдието не е бил уведомен своевременно и не е имал възможност да присъства или да отправи свое предложение.

По този начин, приемайки решението, СК на ВСС е ограничила министъра на правосъдието да упражни свое законово правомощие.

Това решение на ВАС е след приетите промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които са в сила от 1 юли 2026 г.

Със свое писмо от 21 юли 2026 г. правосъдният министър Николай Найденов призова Прокурорската колегия на ВСС (ПК на ВСС) да преустанови практиката си да включва извънредни точки в дневния ред, заради осуетяване на задължението за уведомяване на участниците в заседанието и на самия министър.