Атаките на киберпрестъпниците стават все по-изобретателни през годините, но в последните месеци един похват се появява все по-често: контролът върху температурата. Първо бяха нападения срещу хладилните системи в супермаркети в Европа, а при един от последните случаи хакери са повишили температурата и праговете за размразяване в хладилни камери на три обекта на Френски кръвни центрове.

Кръвта се съхранява при строго определена температура и всяко отклонение от нея може да направи запасите негодни. Затова един ред в настройките на хладилна камера има по-голямо значение, отколкото изглежда. Именно по този начин киберпрестъпниците са променили настройките в три обекта на Френската кръвна служба. Те са повишили температурата и праговете за размразяване в камерите, където се съхраняват кръвните банки.

Атаката е извършена през външен доставчик на оборудване - фирма с легитимна причина да се свързва дистанционно с уредите. Аларма е засякла промяната навреме, продуктите са преместени и няма данни за унищожена кръв.

Този път всичко е наред, защото някой е чул алармата.

За да се види необичайното по-рано, е нужен общ поглед върху системите. Затова A1 предлага на корпоративните си клиенти SIEM решения за управление и мониторинг, които помагат за откриване на целенасочени атаки и нарушения на сигурността.

А с помощта на A1 Endpoint Protect със SentinelOne компаниите получават защита на крайни устройства, сървъри и виртуални машини, както и възможност за бърза автоматизирана реакция при заплаха. Заедно тези решения дават на организацията шанс да види промяната, преди тя да се превърне в реален проблем.

Източник: Shutterstock

Преди това сходна картина се появява и отвъд Океана. В края на август хладилници и фризери на военни бази в САЩ превключват на режим размразяване и се затоплят. Храната се разваля, засегнати са поне шест бази. Пентагонът разследва неизправностите като възможна кибератака. Според Ройтерс разследващите са говорили и с френската полиция, защото във Франция подобен инцидент е засегнал супермаркети, където някои уреди са достигнали около 50°C. Връзката между случаите и причината остават непотвърдени.

При тези атаки невинаги има кражба на данни. Хладилникът, термостатът или камерата, свързани с интернет, са просто още един компютър, който някой трябва да обновява, ограничава и наблюдава. Това прави заплахата по-малко видима, но не и по-малко опасна.

Болниците работят с много външни фирми: за медицинска техника, софтуер, поддръжка, лабораторни системи, климатизация, видеонаблюдение и достъп. Всяка от тях има причина да се свързва дистанционно и всяка връзка е потенциален вход. Данните в доклада ENISA Threat Landscape 2026 показват какво се случва по тези входове: в здравния сектор 46% от инцидентите са свързани с неоторизиран достъп.

Здравеопазването е сред секторите, където поддържането на сигурността на системите е от критична важност, защото подобен инцидент засяга повече от една организация. Той може да прекъсне услуга, да забави лечение или да застраши материали, които не могат лесно да бъдат заменени.

За една болница ситуацията би изглеждала сходно. Достъпът на доставчик на климатично оборудване е нормален, а промяната на един праг в настройките може да изглежда като рутинна операция. В кръвната служба я е забелязала алармата, но тя се е задействала след промяната. По-добрият сценарий е подобни действия да се виждат още в момента, в който се случват - кой влиза, какво променя и дали това поведение е обичайно.

Алармата във Франция е свършила работа. Останалото зависи от въпроса, който всяка организация може да си зададе още днес: кой може да променя настройките на критични уреди и кой получава известие, когато го направи? Именно тук решения като SIEM и Endpoint Protect, които A1 предлага за бизнеса, имат практическа роля - не просто да пазят компютрите, а да помагат на организациите да разберат кога дигиталната промяна вече може да засегне реалния свят.