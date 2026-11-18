Правителството прие шампиона в началото на заседанието и го награди със 110 хил. евро

Радев: Ти даваш урок, че победителите се изграждат всеки ден

Правителството посрещна световния ни шампион Карлос Насар в Министерския съвет и го награди със 110 хил. евро премия. Те се отпускат за неговите невероятни титли и успехи.

Министърът на спорта Енчо Керязов обяви, че това е безпрецедентна по размер премия, връчвана досега на български състезател в индивидуален спорт, с която държавата изразява своята благодарност за титлите и вдъхновението, което той дава на младото поколение.

"За нас е огромно удоволствие да посрещнем днес не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост. Карлос, добре дошъл в Министерския съвет! Твоят последен невероятен триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и с вяра, с дисциплина и с всеотдайност може да бъде покорен и най-високият връх. Може би твоята най-голяма победа е това, че ти вдъхновяваш хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си. И всъщност ти им даваш един много ценен урок. че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд, с много всеотдайност, с характер и с достойнство. И тук наистина, във време, в което нашите млади хора имат нужда от истински пример, ти си примерът, който не само говори за успех, а го доказва с всяко едно свое действие. Затова и твоята победа е не само спортен триумф. Тя е послание за възможностите на България и за нашето бъдеще, което можем да изградим, когато имаме смелост да вярваме и воля да постигаме", каза премиерът Румен Радев.

Карлос, днес държавата ти благодари не само за твоите високи постижения, но и, както каза господин премиерът, за примера, който даваш на хиляди деца и младежи. Да, титлите са голям успех, но вдъхновението към нашите деца и младежи е още по-голямо. Аз ти пожелавам още много здраве и да постигнеш всичките твои високи цели, които сам си поставил. Благодаря ти!", каза министърът на спорта.

"Искам да благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че заедно с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести", каза шампионът и завърши. И ще завърша речта си с: Да живее България!"

Имах нови оферти от други държави, но ги отказах, ще запазя за себе си кои бяха, каза след това той.