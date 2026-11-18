Бюджет 2027 трябва да бъде изтеглен и пренаписан, категорични са от формацията

След като по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за същото настояха и от "Демократична България".

"КСНС трябва да бъде свикан спешно. Предният имаше определени решения и заявки, а нищо не се случи. Трябва нов КСНС, за да видим докъде са нещата. На второ място - продължават да потъват кораби. Все още никой не знае коя е атакуващата страна и защо потъват", заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той добави, че вчера Украйна е сринала Керченския мост, но си казала, че е тя и, че атакува руския мост. А България втори месец търсела кой е потопил първия пострадал кораб край водите ни.

Мирчев се възмути и от решението на "Прогресивна България" да не допусне искането на ДБ за изслушване на премиера Румен Радев за дъблинската декларация и възраженията му по преамбюла й. Той добави, че вчера турския министър на външните работи е признал, че има огромен проблем със сигурността в Черно море. Русия пък обвързва спирането на атаките над търговските кораби към цялостната архитектура за сигурност. "Нали знаете какво означава - няма да спрем да атакуваме търговски кораби в Черно море докато не си решим проблема. Това касае България. Премиерът още не е взел отношение по това", каза депутатът. И настоя за спешно изслушване на Румен Радев в НС и още по-спешно свикване на КСНС. Той обаче призна, че не всички атаки срещу търговски кораби са руски - тези по българското и румънското Черноморие били такива, по руското обаче били от Украйна.

Бюджет 2027 трябва да бъде изтеглен и пренаписан, заяви другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. Според него дефицитът е твърде голям, от което произтичат множество рискове.

Божанов се надява днес парламентът да подкрепи техните изменения в Закона за хазарта, които целят пълна забрана на хазарта. "Много българи страдат от тази болест и ако сегашните мерки не дадат резултат, ще се мисли и за по-сериозна забрана", каза депутатът.