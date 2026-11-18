Двойно по-скъп ток ще плащат училищата и детските градини според заложеното в бюджет 2027, предупредиха от "Продължаваме промяната". От 2022 г. те плащаха като битови потребители. През октомври цената за битови потребители беше 74 евро на мегаватчас, а за небитови - 190 евро.

"Това контрастира с уверенията от миналата седмица, че има 2 млрд. евро за компенсации и че няма да се променят цените за битовите потребители. Ако сметнем, че тази група не трябва да е към битовите потребители, виждаме как управляващите ги обричат на безпаричие. Нямат и допълнителен трансфер на бюджетни средства към съответните общини. Най-ниската граница за компенсиране е 180 евро. Днес ще попитаме в комисия как точно училищата, градините и яслите трябва да останат без компенсации или ниски такива", каза депутатът Радослав Рибарски.

Той припомни, че много училища използват и природен газ, чиято цена също постоянно расте - с 32% от 1 ноември, за декември заявките са за поне 14%.

Миналата седмица за проблема алармираха и от ГЕРБ и предложиха компенсации до нивата за битови потребители за ощетените студенти в общежития, детските градини и ясли, училищата и молитвените храмове.