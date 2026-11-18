"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 140 кг кокаин са открити от турските митнически власти на ГКПП Капъкуле на границата с България. Наркотикът е бил превозван с товарен камион, пристигнал на пункта на влизане в Турция, съобщава ТРТ Хабер.

При проверка с рентгенова система е установен нерегистриран товар. Последвалото претърсване с участието на обучено куче разкрило 123 пакета с общо 140,970 кг кокаин, укрити в различни части на ремаркето, посочи БТА.

Според турското Министерство на търговията това е най-голямото количество кокаин, залавяно в една пратка на Капъкуле. Стойността на наркотика се оценява на около 550 млн. турски лири, или близо 10 млн. евро.

Разследването е поето от Главната републиканска прокуратура в Одрин.