"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи хванаха дрогирана шофьорка. В обедните часове във вторник на ул. „Георги Урумов" в гр. Петрич, полицейски служители спрели лек автомобил „Шевролет Малибу", управляван от 32-годишна жена от с. Самуилово.

При извършената проверка с техническо средство е установено, че водачката шофира след употреба на наркотично вещество. В дамската й чанта е открито полиетиленово пликче, съдържащо около 0,24 грама кокаин. В хода на работата по случая е проверено и обитавано от нея жилище в гр. Петрич, където е намерено около 0,47 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на кокаин.

Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е бързо производство.