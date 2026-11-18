Мигрантите от трети страни вече ще влизат у нас само след извършен скрининг от "Гранична полиция", дирекция "Миграция" или друго звено на СДВР или МВР. Докато той тече, те ще бъдат настанявани в центрове за скрининг към гранична полиция. Това прие парламентът на второ четене с промени в Закона за чужденците.

Пристигащите на границата ще бъдат подлагани на скрининг в специални центрове към гранична полиция, като те ще бъдат настанени там временно, докато тече проверката. Незаконни бежанци, заловени във вътрешността на страната, ще минават скрининг в дирекция "Миграция", СДВР, МВР или гранична полиция. Те също ще бъдат настанявани, ако има опасност да се укрият. По време на престоя им ще бъдат вземани предвид специалните им нужди, има ли непълнолетни и уязвими и ще им се предоставя медицинска помощ. Достъп до хората ще имат и неправителствени организации.

В центровете се провеждат медицински прегледи на хората, установява се самоличността им, вземат се биометрични данни, проверяват се имената в регистри. След това или човекът е върнат от България, или се преминава към процедура за закрила към агенцията за бежанците.

Агенцията по заетостта ще изпраща данни до ДАНС за работници от трети страни, които са командировани или изпратени на работа у нас.

В голямата си част промените представляват приемане на регламент на Европейския парламент, който се прилага у нас от юни. Провеждат се в скрининг центрове в Елхово и Драгоман, специалните домове за временно настаняване на чужденци в Любимец и Бусманци, както и в помещения на гранична полиция на самите граници.