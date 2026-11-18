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Солидно количество фалшиви евробанкноти са иззети от служители на РУ-Септември, като негови притежатели са мъж и жена от пазарджишкото село Паталеница, които живеели на семейни начала.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Измамата била разкрита след разследване от служители от полицейското управление в Пазарджик, а действията били съгласувани с Окръжната прокуратура в града.

До разплитането на случая се стигнало, след като в Районното полицейско управление в Септември бил получен сигнал от служител на бензиностанция, намираща се в района на септемврийското село Варвара.

Клиент платил сметката си за зареденото гориво и за напитки с банкнота от 100 евро. Оказало се, че тя била неистинска, като за това бил подаден сигнал в полицейското управление.

На мястото е извършен оглед, а банкнотата е иззета. За изясняване на случая е създаден екип от криминалисти, разследващи полицаи и експерти от РУ-Септември. Не след дълго органите на реда стигнали до самоличността на 45-годишен мъж от село Паталеница и 48-годишна жена от същото село, с която живеел на семейни начала.

Със съдействието на колегите им от РУ-Пазарджик е извършено претърсване в къщата, обитавана от двамата в пазарджишкото село. Там били открити неистински банкноти с номинал от 100 и 200 евро на обща стойност от 17 300 евро.

Парите са иззети, а двамата са задържани в ареста на РУ-Септември. Изяснява се наличието и на други търговски обекти, в които са прокарвани неистинските парични знаци.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Образувано е досъдебно производство.