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Даниела Маринова е новият началник на Регионалното управление на образованието в Монтана.

Тя сменя на поста Трайка Трайкова, която излиза в пенсия.

Даниела Маринова поема ръководството на Регионалното управление на образованието в Монтана до обявяването на конкурс по думите на областния управител Иван Каменов.

Г-жа Маринова от 12 години е старши експерт по организация на средното образование и приема след 7-ми клас. Завършила е висше образование в СУ „Свети Климент Охридски" и се очаква в работата й да има приемственост в системата на образованието в региона.