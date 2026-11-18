Бързо производство за отказ за извършване на проверка за употреба на алкохол и наркотици е започнато в РУ Велико Търново. На 17 ноември около 22:10ч. в центъран на старата столица е спрян лек автомобил "Ауди", управляван от 36-годишен осъждан мъж от Севлиево.

След придружаването му до Спешния център на МОБАЛ в присъствие на дежурно медицинско лице, водачът отказва да му бъде извършена проверка за установяване употребата на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Оказало се, че той вече е бил наказван за такова деяние по административен ред. Наказателното постановление на началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Габрово е влязло в сила през август 2020 г. .

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Повторният отказ да бъде тестват е престъпление, за което шофьорът може да получи до 6 месеца затвор. Грози го и глоба между 1022,58 € и 2556,46 € (в български лева: от 2000 до 5000 лв.), показва справка в Наказателния кодекс. Той ще бъде лишен и от право да управлява автомобил за определен период.