Община Шумен подготвя разнообразна коледно-новогодишна програма с концерти, празнична сцена, коледен базар и инициативи за най-малките. Това съобщи заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева на брифинг в Общината.

Сред основните акценти е концертът „Чудо. Вълшебният свят на изкуството“ на Йордан Камджалов, Иво Сиромахов и Симфониета Враца, организиран от Община Шумен безплатно за гражданите и гостите на града. Той ще се състои на 30 ноември от 19:00 ч. в МФЗ „Арена Шумен“.

На 5 декември от 17:30 ч. пред ДКТ „Васил Друмев“ ще бъдат запалени светлините на коледната елха. На същата дата ще отвори врати и коледният базар в Градската градина, който ще продължи до края на годината.

От 14 до 20 декември коледната сцена в Градската градина, организирана от Община Шумен, ще предложи концерти и танцови изпълнения с начален час 18:30 ч. В програмата са включени Филип Донков на 14 декември, народната певица Цветелина на 16 декември, изпълнители от Шумен на 17 декември, танцова организация „Танцувалня“ на 18 декември и Явор Янакиев – 100 кила на 19 декември. На 20 декември ще се проведат кулинарна изложба и празничен концерт с фолклорни състави.

Коледният концерт на Община Шумен ще се състои на 21 декември от 18:30 ч. в МФЗ „Арена Шумен“ с участието на Веселин Маринов, балетните школи към ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ и Клуба по спортни танци „Фея Денс“.

И тази година в периода от 1 до 11 декември децата ще могат да напишат своите писма до Дядо Коледа в къщичката на джуджето Марти, където ще бъде поставена и специална пощенска кутия. Инициативата се осъществява съвместно с „Български пощи“, като всички деца, изпратили писмо, ще получат отговор, отбеляза началникът на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“ Елена Димчева.

Празничната програма включва още Деня на шуменските дарители на 6 декември и връчването на годишното отличие „Награда на Шумен за спорт“ за 2026 г. на 22 декември от 19:00 ч. в МФЗ „Арена Шумен“.

На 31 декември от 22:30 ч. пред сградата на Община Шумен жителите и гостите на града ще посрещнат Новата година с група Innerglow, Гласът на България – Петя Панева, маестро Митко Денев и Бендът на България, отбеляза главният експерт „Публични прояви и атракции“ Ивайло Цанев.

Програмата се допълва от концерти, спектакли, изложби и благотворителни инициативи на културните институти, читалищата, училищата, детските градини и творческите състави в Шумен.

На брифинга беше посочено още, че към празничните инициативи се включва и конкурсът на Община Шумен за коледна украса, насочен към граждани, институции, организации, фирми и населени места в общината. Ще бъдат отличени най-красиво украсените сгради и фасади, дворове и външни пространства, населени места, както и украса от природни и рециклирани материали. Предвидена е и специална награда „Коледният дух на Шумен“ за цялостна концепция и принос към празничната атмосфера, отбеляза Елена Димчева.

Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева изрази благодарност към местния бизнес, който и тази година подкрепя осигуряването на коледната украса в града. Тя посочи, че ще бъдат поставени над 300 нови пана по булевардите и улиците, обновени са паната по пешеходната зона на бул. „Славянски“, както и детският кът пред ДКТ „Васил Друмев“. През следващата седмица предстои да започне и украсяването с коледни декорации в Градската градина.