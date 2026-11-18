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19-годишна блъсна момче, което пресичало неправилно в тъмното в павликенско село. Детето се е размивало само с контузии.

Инцидентът станал около 19 ч вечерта на 17 ноември в село Върбовка. Младата шофьорка управлявала лек автомобил "Сеат" и не успяла да спре при излязлото внезапно на пътя й малолетно дете.

След преглед във ФСМП Павликени момчето е освободено за домашно лечение с диагноза контузия и рана на коляно, и рана на горна устна, без опасност за живота.

Пробата за алкохол на водачката е отрицателна. Произшествието е обработено по административен ред.