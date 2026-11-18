Спешно обучение как да се реагира при земетресение организират в смолянското село Момчиловци след поредица от трусове, които изплашиха местните жители. Само в нощта срещу сряда земята се разлюля три пъти, като най-силният трус беше с магнитуд 3,7 по Рихтер.

„Самата честота на земетресенията е доста притеснителна и трябва да вземем мерки да обучим хората да са подготвени", заяви кметът на Момчиловци Сийка Суркова. След спешни разговори с институциите тя е организирала обучение за населението. Обсъжда се и възможността системата за ранно оповестяване да предупреждава при подобни ситуации.

За по-малко от месец земята край Момчиловци се разлюлява за трети път. Първият трус е бил в края на октомври, а на 14 ноември е регистрирано земетресение с магнитуд 3,5. В нощта срещу сряда са последвали три по-силни труса и десетки по-слаби. Най-силното земетресение е регистрирано в 3,16 ч. с епицентър близо до смолянското село Бостина, на 11 км североизточно от Смолян. Дълбочината му е била около 12 км, съобщиха от Националния сеизмологичен център към БАН. Трусовете бяха усетени силно в Смолян и околните села. Хората разказват, че разлюляването е било предшествано от силен тътен, а в някои къщи вибрациите дори отворили външните врати. При втория трус десетки семейства излезли по дворовете си посред нощ.

„Трусовете започват с тътени, усещат се много силно в сградите. Последната нощ бяха три силни земетресения и десетки последващи по-леки. Усещаха се вертикално. Слава Богу, няма пострадали", разказа Суркова.

"Няма данни за пострадали и разрушения в община Смолян", съобщи заместник-кметът Мариана Цекова. По думите ѝ хората са силно притеснени, тъй като плитките земетресения се усещат особено силно.