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Началникът на Районното управление в Гълъбово главен инспектор Светослав Боев връчи благодарствен адрес на 20-годишния Стоян Костадинов за проявена честност и доблест. Отличието е от името на директора на ОДМВР – Стара Загора старши комисар Димитър Машов.

Младият мъж намерил изгубена чанта с лични документи и над 2000 евро и я предал в полицията. Оттам тя била върната на собственика.

Случката се разиграла на 5 ноември. Жител на Гълъбово забравил чантата си в търговски обект. Докато подавал сигнал в районното управление за изгубените вещи, Стоян Костадинов пристигнал с намерената чанта, за да я предаде, разказа Светослав Боев, предава БТА.

„В днешно време човеците са малко. Когато намерих чантата, за миг не се поколебах да я върна на собственика ѝ", сподели Стоян при награждаването.

По думите му собственикът бил много радостен, когато получил обратно вещите си и се уверил, че нищо не липсва. Мъжът благодарил на младежа и предложил да го възнагради, но той отказал.

Стоян Костадинов призова хората да постъпват честно в подобни ситуации, защото всеки може да се окаже на мястото на човек, изгубил свои вещи и пари. Той изрази надежда добрите постъпки да стават все повече.