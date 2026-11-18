Успехът на кампанията и хилядите потребители, които застанаха зад каузата, вдъхновиха организаторите да удвоят подкрепата си

Над 13 000 нови фиданки и тригодишен ангажимент за възстановяването на опожарена горска територия над село Илинденци, община Струмяни. Това е резултатът от кампанията „Капка живот за гората“, която обединява усилията на Кока-Кола ХБК България, Фантастико, Югозападното държавно предприятие, Националната асоциация на доброволците в Република България и хиляди потребители. След приключването на първия етап на инициативата партньорите не само ще изпълнят първоначално поетия ангажимент за засаждането на близо 12 000 фиданки, но и ще го надградят с допълнителни дръвчета и последващи грижи, които ще продължат през следващите три години.

В периода от 16 юли до 16 октомври 2026 г. за всяка закупена опаковка вода Банкя или Роса в супермаркетите на Фантастико Кока-Кола ХБК България и Фантастико поеха ангажимент да дарят 0,10 евро за възстановяването на една от най-тежко засегнатите от горските пожари територии в България. Успехът на кампанията и подкрепата на хилядите потребители вдъхновиха двете компании да удвоят приноса си. Така в първия етап на инициативата ще бъдат засадени 13 000 фиданки, а в рамките на тригодишното партньорство тези от тях, които не се прихванат или изсъхнат, ще бъдат заменени с нови като са предвидени общо 28 000 фиданки от различни видове, за да бъде успешно залесяването.

„Още при старта на „Капка живот за гората“ си поставихме за цел да създадем нещо повече от еднократна инициатива. Днес, силната подкрепа и ангажираност на хилядите хора, които застанаха зад каузата, ни вдъхновиха да направим следващата крачка и да увеличим мащаба на подкрепата.. За нас това е смисълът на устойчивото партньорство – когато бизнесът, институциите, организациите и обществото обединят усилия около обща кауза, резултатите могат да имат значение за поколения напред“, заяви Жаклин Цочева, директор „Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие“ в Кока-Кола ХБК България.

Екипите на партньорите в проекта се събраха на 7 ноември в село Илинденци, за да подготвят терена за последващото залесяване.

„Благодаря на всички наши клиенти, които подкрепиха каузата. Благодаря на доброволците, които днес са далеч от комфорта на домовете си, избраха да дарят времето си и положиха усилия да извършат дейност, която е само началото на дългия процес по възстановяването на опожарената гора над Илинденци. С личния си пример всички те са посланици на най-важното послание за отговорно отношение към едно от най-големите богатства за страната ни – прекрасната природа“, сподели Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на Фантастико, който също се включи в доброволческата инициатива.

Според експертите от Югозападното държавно предприятие, точно тази част е ключова за успешното развитие на новата гора. Тя включва изграждането на ръчни тераси по хоризонталите на склона, съобразени с особеностите на релефа. Този метод подпомага задържането на почвената влага, ограничава повърхностния воден отток и намалява риска от ерозия, като създава по-благоприятни условия за прихващането и развитието на младите дръвчета.

„Възстановяването на опожарените горски територии изисква дългосрочен ангажимент и последователни усилия. Партньорството ни с Фантастико и Кока-Кола ХБК България е важна стъпка към възстановяването на гората в района на село Илинденци“, коментира инж. Благой Милев, директор на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

Районът над село Илинденци в Западен Пирин е сред най-тежко пострадалите от мащабните горски пожари през лятото на 2025 г. По данни на ЮЗДП огънят е засегнал близо 40 000 декара горска територия, като над 17 500 декара от тях са с върхово опожаряване – най-разрушителната форма на горски пожар, при която пламъците достигат короните на дърветата и ги унищожават напълно.

Възстановяването на подобна територия изисква десетилетия, а в силно засегнатите участъци естественото възобновяване на гората е значително затруднено. Именно затова разширяването на обхвата на „Капка живот за гората“ поставя акцент върху последователните действия, които да осигурят не само засаждането, но и успешното развитие на новите дървета.

„Гората е богатство, което трябва да пазим и възстановяваме заедно. Радвам се, че обединяваме усилия, за да дадем нов живот на опожарените територии край Илинденци и отново да имаме зелена и жива гора“, допълва Емил Илиев, кмет на община Струмяни.

За залесяването са избрани четири основни дървесни вида – благун, зимен дъб, круша и черен бор. По информация на ЮЗДП съчетаването на широколистни и иглолистни видове има за цел създаването на разнообразна и по-устойчива смесена гора, способна да се адаптира по-добре към неблагоприятни климатични условия, продължителни засушавания, болести и вредители.

Подходящото комбиниране на видовете може да допринесе и за ограничаване на пожарния риск. Затова инициативата има и още едно важно измерение – превенцията на горските пожари. Партньорите в „Капка живот за гората“ продължават да насочват общественото внимание към необходимостта от отговорно отношение към природата и предотвратяването на подобни бедствия.

„За нас е особено важно да бъдем част не само от усилията за овладяване на бедствията, но и от възстановяването на природата след тях. Инициативата „Капка живот за гората“ е прекрасен пример как бизнесът, институциите, доброволците и обществото могат да обединят усилията си за една обща кауза“, коментира д-р Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в Република България.

Разширеният ангажимент на партньорите предвижда не само увеличаване на броя на засадените дървета, но и продължаващи грижи за младите насаждения - окопаване, поддръжка на терена, премахване на конкурентна растителност и попълване на загинали фиданки при необходимост. Това са ключови дейности за успешното прихващане и развитие на дърветата през първите години след засаждането.