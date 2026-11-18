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Районният съд в Стара Загора осъди на четири години затвор при първоначален строг режим 26-годишен мъж, откраднал кутия с дарения от зоопарка в града. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Мъжът с инициали Д.Ж. е признат за виновен за кражбата, извършена на 20 март тази година. Кутията съдържала събрани парични средства за лечението на 8-годишно момче с мускулна дистрофия.

След като откачил кутията от поставката в зоопарка, мъжът избягал. По-късно, в района на парк „Аязмото", я отворил и взел намиращите се вътре около 80 евро.

Присъдата не е окончателна. Тя е обжалвана и предстои делото да бъде разгледано от Окръжния съд в Стара Загора, предава БТА.

От съда посочват, че 26-годишният мъж е осъждан и преди. Последното му наказание „лишаване от свобода" е било изтърпяно през юли 2025 г.