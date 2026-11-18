"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържаха таксиметров шофьор с 5 вида наркотици в София, съобщиха от Софийска градска прокуратура.

Мъжът вече е обвинен, а наркотиците са открити на 16 ноември на столичния бул. "Димитър Манов". Той бил спрян от криминалисти на 4-о РУ. Наркотестът на 64-годишния мъж отчел положителен резултат, очаква се резултатът от кръвната проба.

При извършените процесуално-следствени действия у него бил намерен и иззет пакет с около 10 грама марихуана, а от автомобил – близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах и сумата от 570 евро и 100 щатски долара.

Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал.1 и чл. 343б, ал. 3. Според експертната справка иззетото количество наркотични вещества е близо 500 грама метамфетамин, близо 70 грама марихуана, над 11 грама екстази и повече от 9 грама амфетамин.

Задържаният е криминално проявен и осъждан. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража" до 72 часа.

Предстои на 19.11.2026 г. СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.