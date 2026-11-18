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Областният управител на Варна Марио Смърков е сезирал прокуратурата и Административния съд за разрешение за строеж, издадено на частно дружество върху терен, който според администрацията е изключителна държавна собственост.

Областна администрация – Варна предприема действия за защита на държавен имот в Историческото ядро на Морската градина заради инвестиционен проект на „Специализирана болница за рехабилитация – Варна" АД. Според областната управа строителството е разрешено въз основа на незаконосъобразно съставен акт за частна държавна собственост, който впоследствие е отменен.

Става въпрос за поземлен имот, част от по-големия терен на Историческото ядро на Морската градина, актуван през 1997 г. като изключителна държавна собственост.

През 2011 г. обаче заместник областен управител съставя акт за частна държавна собственост за конкретния имот. Именно този документ впоследствие става основание за действия по реализацията на инвестиционно намерение.

През 2020 г. главният архитект на Община Варна издава разрешение за строеж на специализирана болница за рехабилитация. То предвижда преустройство и промяна на предназначението на перално и котелно помещение в медицински център за физикална терапия и рехабилитация. Разрешено е и подземно строителство с площ 416,88 кв. м.

Според областната администрация разрешението е издадено в нарушение на закона, тъй като се основава на погрешно съставения акт за частна държавна собственост. Оттам посочват, че компетентен да издаде разрешението за строеж в този имот е министърът на регионалното развитие и благоустройството, а не главният архитект на общината.

През 2023 г. тогавашният областен управител Марио Смърков сезира регионалното министерство за установените нарушения. На 22 декември същата година министърът потвърждава констатациите и приема, че актът за частна държавна собственост е съставен погрешно, а на 22 януари 2024 г. документът е отменен.

Въпреки това на 11 октомври 2024 г. главният архитект на Община Варна издава заповед, с която допълва първоначалното разрешение за строеж въз основа на нов инвестиционен проект. Той също е одобрен от главния архитект на същата дата. По данни на областната администрация държавата, като собственик на терена, не е била уведомена за тези действия.

Казусът продължава и през тази година. На 5 ноември заместник-кмет на Община Варна одобрява маршрут за транспортиране на строителни отпадъци от имота. Предвидено е извозването им в периода от 15 ноември до 15 декември 2026 г.

Маршрутът минава по алея „Кап. Георги Георгиев", бул. „Приморски", ул. „Девня", ул. „Атанас Москов" и бул. „Цар Освободител", като крайната точка е регионалното депо за неопасни отпадъци в село Въглен, община Аксаково.

От областната администрация смятат, че с тези действия общината продължава да предприема административни стъпки за реализацията на инвестиционен проект върху имот – изключителна държавна собственост, въпреки че актът, послужил като основание за разрешението за строеж, е отменен.

Областният управител Марио Смърков е внесъл сигнал до прокуратурата за констатираните нарушения и е сезирал Административен съд – Варна с искане разрешението за строеж да бъде обявено за нищожно.

От областната управа заявяват, че целта е да бъде защитена държавната собственост и да не се допусне строителство въз основа на административен акт, за който са установени съществени нарушения на закона.

Според администрацията интересът към терена в Историческото ядро на Морската градина продължава близо 20 години, независимо от смените в управлението на общината.