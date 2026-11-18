Спорът за 9,6 млн. евро за световни състезания отново постави въпроса какво е по-важно - големите домакинства или постоянните условия за спорт

През пролетта на 1989 г. група момчета от София се готвят за републиканско първенство по скейтборд. Някои карат дъски, сглобявани от шперплат и смоли, други разчитат на части от чужбина, а професионалните колелца понякога струват повече от семейния порцелан.

Но въпреки оскъдната екипировка тези младежи имат нещо, което днес изглежда почти невероятно - организирана състезателна верига, подкрепа от младежките институции и възможност да мерят сили със състезатели от Европа.Тридесет и седем години по-късно скейтбордът отново е в центъра на общественото внимание.

Този път не заради непознати момчета с

дъски, а заради 9,6 млн. евро,

които Столичната община предлага да отдели за международни домакинства. На 5 ноември 2026 г. само един глас не достига на проекта да бъде одобрен. Последвалият скандал разделя политици, федерации и спортисти. Едни говорят за пропусната историческа възможност, други - за неоправдан разход в държава, която все още няма достатъчно съвременни съоръжения.

За да разберем как се стигна дотук, трябва да се върнем много преди първите олимпийски квалификации. Още през 1982 г. издателство "Техника" публикува 97-страничната книга "Уиндсърф и скейтборд" на Мартин Тимчев и Николай Цонев. Това е едно от ранните документални свидетелства, че новото занимание вече е познато в България. На улицата обаче скейтбордът продължава да бъде екзотика. Един от хората, които помнят онова време, е Досю Амуджев. В интервю за списание от 2019 г. той разказва, че се запалва около 1985 г., когато негов съученик - Ека Чандра Чакравардая, се появява с дъска. Постепенно край езерото "Ариана" се оформя компания от младежи, които сами ремонтират скейтбордовете си, експериментират с различни материали и обменят информация за трикове, виждани най-често на снимки.

Приятелят на Досю - Мони Монев, дори се шегува, че ще го запомни със скейтборда и гаечния ключ. А когато Амуджев поръчва чрез роднина професионални колелца Santa Cruz OJ за 180 германски марки, баща му е толкова впечатлен от цената, че решава известно време да стоят във витрината на бабата - стрували повече от порцелана . При пътуване до Чехословакия Досю вижда плакат със скейтбордист върху рампа. Купува го и започва да обикаля града, опитвайки се да открие мястото.

След множество въпроси възрастен човек разпознава прожекторните кули на стадиона от снимката и го упътва. Така още през 1986-1987 г. българинът се запознава с местни скейтъри и вижда условия, за които дотогава само е мечтал. Истинският обрат обаче идва, когато интерес към новото занимание проявява журналист от вестник "Народна младеж". Според спомените на Амуджев скоро след това скейтбордът е поет като спортно-образователна дейност от общинските комитети на Димитровския комунистически младежки съюз. Създадена е скейтверигата "Народна младеж".

Това е съществен момент в историята на спорта у нас

За първи път отделните компании от ентусиасти получават обща организационна структура. Провеждат се местни състезания, появяват се участници от София, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Търговище, Казанлък и Кърджали. Част от младежите дори заминават на лагер в Прага, където срещат професионални състезатели със спонсори, качествена екипировка и сериозна подготовка. Именно там един английски скейтър забелязва примитивната пластмасова дъска на Амуджев и обещава да му изпрати истинска. Месеци по-късно пратката пристига, но българинът първо трябва да дава обяснения на митницата. Вътре е мечтаната черна дъска за слалом, грижливо опакована в целофан. През април 1989 г. София вече организира републиканско състезание. Фотографът Мартин Младенов прекарва две седмици с младите скейтъри и запечатва подготовката им. Неговите снимки по-късно се превръщат в изложбата "Скейтъри от миналите времена" - визуален архив на поколението, което изгражда първата състезателна общност.

След първенството български участници получават покана за европейска надпревара в Чехословакия. От Комсомола им осигуряват чисто нови екипи на Adidas, произвеждани в България. Момчетата пристигат облечени еднакво и предизвикват любопитство сред останалите състезатели. Един швед дори решава, че зад тях стоят богати спонсори. В действителност някои от българите доскоро са сглобявали сами дъските си и дори не подозират колко скъпа е марката на Запад. Тъкмо в тази история се крие големият парадокс.

Скейтбордът, който на Запад често е символ на бунта срещу правилата, в социалистическа България получава първата си сериозна организационна подкрепа от самата система. Не непременно огромно финансиране или модерна база, а координация, календар, организирани прояви и възможност за международни участия.

Всичко това обаче се променя след 1989 г. През есента Досю Амуджев влиза в казармата, а след политическите промени структурата, подкрепяла скейтверигата "Народна младеж", постепенно се разпада. Спортът не изчезва.

През 90-те години западната

скейт култура навлиза много по-свободно в страната

Появяват се нови марки, магазини, видеокасети и поколения състезатели. Но голяма част от развитието вече зависи от инициативата на самите скейтъри. Площадите, стълбищата и парапетите се превръщат в импровизирани тренировъчни площадки, а специализираните съоръжения остават недостатъчни.

Един от хората, които преживяват този преход, е Борис Атанасов - днес председател на Българската скейтборд федерация. Пред "24 часа - 168 истории" той разказа, че самият той започва не със скейтборд, а с кънки. Кара на рампа пред паметника на Съветската армия, където по онова време се събират любители на BMX, скейтборд и ролери. "Всички тези култури бяха на едно и се подкрепяхме. Беше много хубаво", спомня си Атанасов.Около 1998 г. той достига върха на своята кариера като кънкьор и постепенно осъзнава, че в България вече почти няма с кого да се състезава. Тогава насочва вниманието си към скейтборда, който според него остава пренебрегван като организиран спорт.

"Видях, че на скейтборда никой не му обръща внимание", разказва той. Атанасов започва да убеждава хората от скейт общността да създават клубове и да оформят необходимите документи. Началото е с три клуба, след това стават седем, а днес федерацията обединява 15."Процесът беше бавен и болезнен", признава председателят. Според него обаче е погрешно да се говори, че българският скейтборд е бил изоставен или напълно е изчезнал. Федерацията съществува от началото на новия век, състезания продължават да се провеждат, а клубната мрежа постепенно се разширява. По думите му днес между 250 и 300 състезатели тренират в клубовете, макар точният им брой да не може да бъде посочен без актуална справка. Някои клубове са много активни, други имат малко състезатели, а трети почти не развиват дейност. "Скейтборда го карат всякакви хора навсякъде. Това е като футбола - има футболисти с кори, бутонки и треньор, а има и такива, които ритат между блоковете", обяснява Атанасов.

И действително спортът вече има съвсем различно лице. След дебюта си на олимпийските игри в Токио през 2021 г. той присъства и в програмата на Париж през 2024 г.

България също започва да се появява на голямата международна сцена

Сред най-обещаващите състезатели Атанасов посочва Мартин Атанасов, който според него е достигал до 39-о място в международна надпревара със 160 участници. Другият е Стриван Раковски, който живее в САЩ, има български корени по бащина линия и е избрал да представя страната ни. Особено големи надежди федерацията възлага на 17-годишния Алберто Чакалов. Атанасов разказва, че младежът е постигнал сериозен успех в международната верига World Rookie Tour. Самият Алберто споделя пред БНТ през ноември, че започва да кара около десетгодишен, вдъхновен от приятелите си в квартала. За шест години увлечението му постепенно се превръща в състезателна кариера.

Четвъртото име е Юлия Плахенборх - състезателка с българо-нидерландски произход, която избира да представя България. Тя печели квота за Младежките олимпийски игри в Дакар през 2026 г., където на 5 ноември завършва 12-а в стрийт скейтборда. Резултатът идва след две последователни операции на коленни връзки, които възпрепятстват пълноценната подготовка. Самото участие обаче е историческо за българския скейтборд. Днешните състезатели имат и условия, за които момчетата от 1989 г. не са могли да мечтаят. По данни на Атанасов в страната има над десет скейтпарка. Той посочва съоръжения в Самоков, Царево, Добрич, Русе и Стара Загора, както и нови места за каране в столицата.Според председателя скейтпаркът в Северния парк и този в Студентски град, до УНСС, са постоянно посещавани от деца. Няма обаче общодостъпна статистика за ежедневната им посещаемост, която да потвърди точния брой на трениращите. "Не знам кой твърди, че скейтбордът е убит. Той се развива", категоричен е Атанасов. Според него днешният проблем не е липсата на интерес, а трудният път към финансиране.

След промените председателите на клубове и

федерации трябва сами да търсят програми

да подготвят документи и да убеждават институциите да ги подкрепят. "Естествено, че се чувстваме малко обидени, но комунизмът си отиде и няма как някои неща, които бяха положителни за българския спорт, да се върнат", признава той. На този фон идва и спорът за 9,6 млн. евро.

Първоначалното предложение предвижда София да приеме две олимпийски квалификации за игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и състезание от Световната купа през 2029 г. На 5 ноември проектът не успява да събере необходимите гласове в Столичния общински съвет.

Сред критичните гласове се откроява и този на журналиста и писател Димитър Кенаров. В публикация във Фейсбук, той настоява столицата първо да осигури достъпни места за каране в кварталите, преди да инвестира милиони в международни домакинства. Кенаров, който кара кънки и сноуборд повече от три десетилетия, сравнява замисления голям скейтпарк в Западния парк с опит да се построи стадион "Маракана" на място, където няма дори футболни топки. "На гол тумбак - чифте пищови", обобщава той. Така към спора за престижа на световните състезания се прибавя и въпросът къде всъщност започва развитието на един спорт - от голямата сцена или от площадката до дома.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов и председателят на федерацията по хокей на лед Мартин Миланов са сред спортните ръководители, които поставят под въпрос мащаба на разходите. Асоциацията на българските спортни федерации настоява средствата да бъдат насочени

към детско-юношеския спорт и постоянна инфраструктура

Борис Бонев от "Спаси София" предлага изграждането на пет квартални скейтпарка като алтернатива. Атанасов обаче защитава международните домакинства. Той разказва, че е научил за проекта от медиите, около две-три седмици преди разговора, без федерацията да е участвала в първоначалната му подготовка. Въпреки това смята, че сумата е оправдана, ако бъде разглеждана като тригодишна инвестиция. Според него 9,6 млн. евро означават по 3,2 млн. годишно за програма от девет събития, сред които три големи международни състезания. "Световната федерация иска да се обвърже с града ни за три години. Това е изключителна чест и не трябва да се пропилява с лека ръка, защото може следващите 30 години да не се случи", предупреждава той. По думите му децата ще могат да видят отблизо своите идоли, вместо само да следят изпълненията им в TikTok и Instagram. Атанасов споменава и възможността София да посрещне звезди като Тони Хоук и НайджаХюстън, макар участието им да не е официално потвърдено. След проваления вот на 12 ноември е внесен преработен проект. Той включва девет спортни събития за периода 2027-2029 г., съпътстващи инициативи и изграждане на постоянен скейтпарк в Западен парк. Финансовата рамка остава до 9,6 млн. евро, а новото гласуване е насрочено за 19 ноември. Докато политиците обсъждат бъдещето на скейтборда, неговото минало вече има собствен дом.

На 25 септември 2026 г. в Центъра за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод" в Габрово се открива изложбата SK8ABLE, която проследява развитието на българската скейт култура от 70-те години до днес. Там са събрани стари дъски, фотографии, списания, плакати, видеозаписи и лични вещи на няколко поколения. Експозицията е изградена с помощта на архивите на самите скейтъри и ще остане отворена до 31 май 2027 г.Сред най-необичайните елементи са специалните скейт скулптури на ХРОМЕ и Работилница "Пункт", които не само могат да се разглеждат, но и да се използват за каране. Проектът включва фотографии, видеопрожекции, уроци за начинаещи и дискусии за мястото на скейтборда в градската среда. Така в Габрово няколко поколения скейтъри се срещат не само чрез старите снимки, но и върху самите дъски. Историята на спорта се оказва история на хора, които постоянно са били принудени да измислят собствени решения - първо за екипировката, после за тренировките, а накрая и за самото си място в града.

Атанасов смята, че интересът сред младите съществува, въпреки времето, което те прекарват пред екраните. По думите му много от най-запалените състезатели продължават сами да тренират и да купуват екипировката си, без никой да ги принуждава.

"Скейтбордът не може да бъде убит. Той ще си съществува винаги, никой

не може да го убие",

категоричен е председателят на федерацията. И може би точно тук е отговорът на въпроса, който разделя поколенията. През 1989 г. българските скейтъри разполагат с ограничена екипировка, но имат организирана верига, институционална подкрепа и международни участия. През 2026 г. имат модерни дъски, клубове, състезатели с олимпийски амбиции и повече места за каране, но продължават да търсят устойчив модел за финансиране и развитие.

Скейтбордът у нас не е умрял. Онова, което е изчезнало след 1989 г., е една форма на координация. А следващите поколения са доказали, че могат да запазят спорта жив и без нея. Защото едно дете може само да се научи да пази равновесие върху четири колелца. Но ако искаме някой ден да стане световен шампион, не бива да оставяме цялото му бъдеще само в неговите ръце...и колелца.