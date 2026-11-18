Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани

Изтекли са документи на Министерския съвет, обмен между министри и институции, каза министърът на на иновациите и дигиталната информация Иван Василев

В продължение на пет години хакери са имали скрит достъп до мрежите на държавната ни администрация. Това е най-продължителният и мащабен известен случай на кибершпионаж у нас.

За случая съобщиха от министерство на иновациите и дигиталната трансформация, като увериха, че достъпът на хакерите вече е спрян. Каналите, чрез които присъствали в държавните системи, са прекъснати, а възможността им да се придвижват между системите вече е ограничена.

От август месец досега по случая са работили от министерствата на иновациите и отбраната, ДАНС, ДАР, Служба "Военно разузнаване", дирекция „Киберпрестъпност" на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност", Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление", „Информационно обслужване" АД, както и представители на частния сектор.

Засега е ясно, че от 2021 г. хакерите поддържали неоторизиран достъп до инфраструктурата, чрез която държавните институции обменят информация, придвижвали са се между отделни нейни компоненти и са събирали чувствителна информация, свързана с работата на държавата. Активността е оставала незабелязана години наред, защото досегашните средства за защита не са работили като единна, интегрирана система.

От дигиталното министерство заявиха, че инцидентът е открит благодарение на новата национална система за киберсигурност, която за първи път дава единна картина на случващото се в държавните мрежи. Без нея тази активност най-вероятно щяла да остане скрита за неопределен период от време.

Междуведомствената работна група, в която участват Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност", Служба „Военно разузнаване", Държавна агенция „Разузнаване" и Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление", с подкрепата на „Информационно обслужване" АД и международни партньори в областта на киберсигурността, изпълнява приетия от Съвета по киберсигурността план за справяне с инцидента. В първата фаза беше установен пълният мащаб на компрометирането. Във втората фаза засегнатата среда беше изолирана, засилен беше контролът върху достъпа до критичните системи и беше прекъсната връзката на атакуващите с тяхната инфраструктура. В третата фаза бяха прекратени всички неоторизирани достъпи установени към момента.

Проверките до момента не са установили компрометиране на лични данни на граждани.

В момента се отстраняват установените слабости в защитата и се въвежда по-строг контрол на достъпа. Инфраструктурата ще бъде под засилено наблюдение в продължение на 90 дни, за да бъде засечен навреме всеки опит за повторно проникване.

От 2021-2022 г. до август 2026 г. са прихванали 62 млн. страници, или 130 гигабайта информация. Това съобщи на брифинг след заседанието на правителството министърът на иновациите и дигиталната информация Иван Василев.

Той беше попитан няколко пъти откъде е произходът на тези групи, но Василев настояваше, че са международни.

След засичането на зловредния софтуер, който точи държавни данни, междуведомствена група от август насам е работила денонощно. Прекратен е достъпът на тези международни хакери до системите на държавата, заяви Василев, но попита как така пет години никой не го е засякъл. Това са 62 млн. страници, сред които документи на Министерския съвет, обмен между министри и институции, каза още Василев.

Министърът заяви, че не знае какво за правили тези международни хакерски групи с информацията, с която са се сдобили, но коментира, че са се интересували какво прави държавата.

Той е изпратил до прокуратурата сигнал за действия или бездействия, които за откриването на този достъп.

През последните няколко седмици по целия свят са регистрирани мащабни кибератаки и сривове в някои от най-големите системи, както във финансовия сектор, така и към критична софтуерна инфраструктура.

Хакери компрометираха някои от най-често посещаваните сайтове в световен мащаб. Чрез мащабна кибератака бяха ударени 178 от най-големите световни фирми, а целта на хакерите е да откраднат парите на клиентите им, както и данните от кредитните им карти. Сред ударените сайтове бяха Zoom, CNN, BBC, HSBC, "Екуифакс", "Сейлсфорс", Peаcock, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA и "Инвизалайн".

Преди дни пък три от най-големите американски банки също претърпяха срив при дигиталните разплащания. Във вторник стана ясно и, че е паднала строго секретната мрежа, която Националната егенция за сигурност на САЩ използва за вътрешните си комуникации.