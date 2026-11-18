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Обвиниха 50-годишен мъж за проявена жестокост към котка, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

На 14 ноември по обяд в столичния кв. "Враждебна" В.М. ударил животинката с метална тръба. Котката е с тежка черепно-мозъчна травма и тежка белодробна травма. Деянието е осъществено на публично място по особено мъчителен начин.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран. С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 18.11.2026 г., наблюдаващият прокурор внесе в Софийски районен съд районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража".