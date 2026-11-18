Йордан Мицикулев ще трябва да му плати над 7600 евро за неверни твърдения за избиването на здрави животни при епидемията от шарка

Зам.-директорът на Българската агенция по безопасност на храните д-р Иван Шиков осъди активиста на партия "Величие" Йордан Мицикулев за клеветнически твърдения по време на епидемията от шарка по овцете миналото лято. Тогава д-р Шиков беше шеф на отдел „Здравеопазване на животните" в пловдивското поделение на агенцията. В серия свои изяви в ютюб от 18 юли до 18 август 2025 г. Мицикулев твърди, че всъщност се избиват здрави животни и заболяване няма.

„Иван Шиков – това е човекът, за който ние имаме съмнение, че е основното лице зад убийството на цялата популация на овце в регион Пловдив. Според това, което чуваме, се избиват в

момента здрави животни и този същият д-р Иван Шиков – ние държим на неговата оставка, за да може да бъде съден и вкаран в затвора", казва Мицикулев във видеоканала на 30 юли м. г. В други свои включвания той твърди, че пазарът за животни в Раковски работи, въпреки забраната, и се поддържа лично от д-р Шиков, че ветеринарният лекар живее в общинско жилище, закупено на цена под данъчната оценка, и др.

Д-р Шиков заведе дело и със свое решение от края на октомври Районният съд в Пловдив постановява глоба от 2000 евро за Мицикулев и обществено порицание, което ще бъде изпълнено чрез обявяване на присъдата на таблото на Община Велинград, където осъденият живее. Отделно Мицикулев ще трябва да плати на д-р Шиков над 7600 евро обезщетение за душевните травми от тиражираните твърдения.

"Заведох това дело, за да изчистя името си, и съм доволен от резултата", заяви за "24 часа" д-р Иван Шиков.