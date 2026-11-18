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Окръжната прокуратура в Монтана обвини М. М., който блъсна жена и я остави да лежи на пътя през 2023 г.

Инцидентът е от 14 февруари 2023 г. 47-годишният М.М. шофирал от Монтана към КПП Чапраза. Той блъснал пешеходката С. Ц., която се движела в неговата лента за движение. От удара жената се ударила в стъклото на колата, а после изхвърчала в банкета.

М. М. спрял на около 86 метра от удара, но не се върнал да окаже помощ на жената, а продължил. В село Слатина той прибрал колата си в гараж.

Пострадалата жена била забелязана от свидетели, които подали сигнал на телефон за спешни случаи 112. Впоследствие тялото й било транспортирано за извършване на аутопсия.

Според заключението на съдебномедицинската експертиза непосредствената причина за смъртта на С.Ц. е травматичен шок, настъпил вследствие на множествена травма, съпроводена с кръвоизливи и фрактури.

От събраните по делото доказателства е установено, че водачът М.М. е имал възможност да възприеме жената от значително разстояние пред себе си и да предотврати настъпването на удара.