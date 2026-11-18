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На 14 и 15 ноември в Пловдив се проведоха няколко турнира по спортни танци, сред които Държавно лично отборно първенство по възраст, Държавно първенство по възраст – соло и двойки, както и международният турнир Plovdiv Open 2026. Състезателите на Клуба по спортни танци „Фея Денс Шумен“ се представиха отлично, като в надпреварите участваха 11 двойки и едно момиче в соловите категории.

В събота двойката Йоан-Александър Ташков и Надежда Дочева се пребори със силната конкуренция и се класира на финал на Държавното първенство по стандартни танци в категория „Младежи“, където зае пето място.

В същия ден се проведе и международният турнир Plovdiv Open 2026, в който се включиха четири двойки на клуба. В категория „Младежи“ – латиноамерикански танци, Милен Козарев и Вихра Герова, както и Йоан-Александър Ташков и Надежда Дочева достигнаха до финала и завоюваха съответно четвърто и трето място.

В категория „Състезатели до 21 години“ – латиноамерикански танци, клубът имаше четири двойки във финала: Милен Козарев и Вихра Герова, Йоан-Александър Ташков и Надежда Дочева, Михаил Жеков и Симон Козарева, както и Владимир Димитров и Ева Атанасова. В тази категория двойките отново успяха да завоюват медали и да представят Шумен на най-високо ниво.

В турнирите на 15 ноември се включиха и най-малките представители на клуба.

В категория „Дебют до 9 години“ Матей Мартинов и Адел Димитрова, както и Даниел Янков и Амира Дудекула спечелиха общо четири медала.

В категория „Млади надежди до 9 години“ Матей Калайджиев и Ника Симеонова, както и Корай Хасан и Нур Осман се качиха на почетната стълбичка, заемайки съответно второ и трето място.

В категория „Млади надежди до 11 години“ Данаил Калайджиев и Малена Деянова, както и Туна Ахмед и Ралина Дунчева завоюваха първо и второ място.

Златни медали за клуба спечелиха и Филип Атанасов и Неделина Минкова, които станаха шампиони в категория „Млади надежди до 13 години“.

В неделя се проведе и Държавното лично отборно първенство по възраст. В него участваха двойките Йоан-Александър Ташков и Надежда Дочева, Михаил Жеков и Симон Козарева, както и Владимир Димитров и Ева Атанасова. И трите двойки бяха фаворите в категориите си и успяха да добавят още купи и медали към успехите на КСТ „Фея Денс Шумен“.