Голям интерес към здравните и педагогическите специалности, първи прием по „Фармация“ и нов филиал в Добрич

Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ отчете 6,27% ръст в приема на студенти за учебната 2026/2027 година. Резултатите от кандидатстудентската кампания показват устойчив интерес към висшето училище, което продължава да разширява възможностите за обучение и да развива специалности, съобразени с реалните потребности на пазара на труда.

Положителната тенденция се запазва и в сравнение с предходните години. Особено висок е интересът към медицинските и педагогическите специалности, като в редица професионални направления местата за държавно субсидирано обучение са напълно запълнени.

Сред най-значимите новости е първият прием във Факултета по фармация. Новооткритият факултет започна обучението на първите си студенти през тази учебна година, като всички обявени места за държавно субсидирано обучение по специалност „Фармация“ са запълнени. Това е важна стъпка в развитието на университета и разширяването на възможностите за подготовка на специалисти в областта на здравеопазването.

Голям интерес е отчетен и към специалностите в Медицинския колеж. Напълно запълнени са местата за държавно субсидирано обучение по „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“. Същият резултат е постигнат и при специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Тези резултати показват устойчивото търсене на образование в здравните професии, които имат ключово значение за лечебните заведения и здравната система.

Важна стъпка в развитието на университета през 2026 година е и откриването на филиала му в Добрич, където вече се обучават първите студенти по специалност „Медицинска сестра“. Разширяването на образователната дейност извън Бургас създава допълнителни възможности за подготовка на здравни специалисти в Североизточна България.

Наред със здравните специалности се запазва високият интерес към педагогическите направления. Сред предпочитаните магистърски програми са „Ресурсен учител“, „Здравен мениджмънт“, „Електротехника“ и специалности в областта на екологията и опазването на околната среда. Традиционно университетът е лидер и продължава да развива специалностите в областта на химията.

Всяка година Бургаският държавен университет разширява образователните си възможности с нови специалности и програми, съобразени с променящите се потребности на пазара на труда. Стремежът е обучението да отговаря на търсенето на квалифицирани кадри в здравеопазването, индустрията, образованието и бизнеса, като съчетава академичната подготовка с практически умения, необходими за професионалната реализация на завършващите.

Резултатите от тазгодишната кандидатстудентска кампания очертават положителна тенденция в развитието на Бургаския държавен университет при ректорското ръководство на проф. д-р Сотир Сотиров. Сред основните приоритети на висшето училище е утвърждаването му като съвременен образователен и научен център, който предлага качествено висше образование и привлича млади хора от Бургас, региона и цялата страна.

Развитието на университета има значение и за бъдещето на самия град. Задържането на младите хора и привличането на нови жители са сред основните предизвикателства, очертани в Програмата за демографско развитие на Община Бургас „Бургас 2030“. Възможността за получаване на качествено висше образование, съчетана с перспективи за професионална реализация, е важна предпоставка младите хора да изберат Бургас като място, в което да изградят своето бъдеще.

Именно в тази посока е и дългосрочната амбиция на Бургаския държавен университет - да подготвя висококвалифицирани специалисти, които да намират реализация в икономическия и обществения живот на региона. Така развитието на висшето образование се вписва в усилията Бургас да бъде привлекателен град за младите хора, тяхното професионално развитие и създаването на семейства.