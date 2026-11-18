Одобрена е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за деветмесечието на 2026 година

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2026 г. Статистическите данни са изготвени в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси и са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите.

България се присъединява към ново споразумение в международните усилия срещу трансграничното укриване на данъци

България ще се присъедини към Многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на информация за прилагането на Глобалните правила срещу свиване на данъчната основа, реши правителството. Документът дава рамката за обмен на данни от информационните декларации за данъците в рамките на глобалното минимално облагане според Типовите глобални правила на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Стълб 2).

Споразумението въвежда допълнителни мерки за прозрачност, за да се предотврати избягването на данъци от многонационални или национални групи предприятия с годишни приходи в консолидираните отчети на крайното образувание - „майка" на групата, в размер най-малко 750 млн. евро през поне два от четирите данъчни периода преди текущия данъчен период. С подписването на документа държавите се ангажират да обменят автоматично помежду си определена финансова информация, свързана с начина, по който големите групи предприятия извършват дейност и плащат данъци в съответната държава.

Споразумението дава възможност на България да се присъедини към международните усилия срещу трансграничното укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане, както и да участва в глобалния автоматичен обмен на информационни декларации за допълнителния данък по Стълб 2 на ОИСР.

До 1 ноември 2026 г. 41 юрисдикции са се присъединили към Споразумението, като по-голямата част от държавите от Европейския съюз са страни по него.

Правителството обяви за обект с национално значение „Завод за производство на барут - Бодрово" в област Хасково

Министерският съвет обяви обект „Завод за производство на барут - Бодрово" за обект с национално значение. Към настоящия момент проектът е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

Решението е мотивирано със стратегическата роля на инвестицията за националната сигурност и отбранителната индустрия, както и с необходимостта от укрепване на сигурността на доставките на барут за България, ЕС и НАТО. Проектът ще създаде нов производствен капацитет в страната и ще допринесе за намаляване на зависимостта от внос.

Инвестицията е за над 250 млн. евро и ще създаде 110 нови постоянни работни места в област Хасково. Заводът ще произвежда барут за отбранителната индустрия в България и в други държави от ЕС и НАТО. Очаква се да бъде въведен в експлоатация в края на 2028 г. - началото на 2029 г.

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите по защита на потребителите в Дъблин

Правителството прие позицията на България за предстоящата неформална среща на министрите, отговарящи за защитата на потребителите, която ще се проведе на 20 ноември 2026 г. в Дъблин, Ирландия. България ще бъде представена от заместник-министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Левент Мемиш.

В рамките на срещата са предвидени две работни сесии, посветени на новите законодателни предложения на Европейската комисия в областта на защитата на потребителите - „Акт за цифровата справедливост" и предложението за Регламент относно сътрудничеството между националните органи и Комисията при прилагането на законодателството за защита на потребителите в Съюза и за отмяна на Регламент (ЕС) 2017/2394.

В първата работна сесия, посветена на „Акта за цифровата справедливост", министрите ще обсъдят необходимостта от засилване на защитата на потребителите в цифровата среда срещу измамни и манипулативни практики на онлайн търговците.

Втората сесия ще бъде фокусирана върху предложението за нов Регламент, който предвижда промени в сътрудничеството между националните органи и Европейската комисия при прилагането на законодателството за защита на потребителите. Сред основните въпроси за обсъждане е необходимостта от предоставяне на правомощия на Европейската комисия за пряко разследване и налагане на санкции при широко разпространени нарушения на потребителското законодателство със съюзно измерение.

Министерският съвет одобри осигуряването на годишните финансови вноски на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста

Министерският съвет прие Решение за осигуряване на редовната годишна вноска на Република България във фонда на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ).

С приетото Решение се осигурява необходимият финансов ресурс 3а изпълнение на задължението на Република България към бюджета на МАВХ за 2026 г. Годишната вноска на страната в момента възлиза на 350 00 евро, която се поделя поравно между Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката.

Участието на България в МАВХ е израз на ангажимента на страната към съхраняването на паметта за Холокоста, насърчаването на образованието за Холокоста и противодействието на антисемитизма, расизма и всички форми на нетолерантност.

България ще предостави хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации

Правителството одобри предоставянето на доброволни вноски към водещи международни организации, предназначени за хуманитарна помощ и помощ за развитие в държави, засегнати от конфликти и кризи. Средствата в размер 1 515 000 евро ще подпомогнат дейността на партньори като Върховния комисариат на ООН за бежанците, Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Международния комитет на Червения кръст, Световната продоволствена програма, Международната организация по миграция, Службата на ООН за координация на хуманитарната помощ, Фонда на ООН за населението, МААЕ, ОССЕ, ЮНИДО и др. Финансирането е осигурено в рамките на бюджета на Министерството на външните работи за помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Решението надгражда дългогодишните ангажименти на страната ни и отчита актуалните предизвикателства в глобален мащаб, в съответствие със Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България (2025-2030 г.). Финансовият ресурс е насочен с приоритет към нестабилни региони в Източното съседство, Близкия изток, Северна Африка и Централна/Южна Азия. Наред със спешната хуманитарна реакция при бедствия и конфликти, вноските подкрепят ключови тематични приоритети като превенцията на продоволствени кризи, защита на правата на детето, овластяването на жените и момичетата, както и засилването на институционалната устойчивост.

С този принос България за пореден път доказва ролята си на отговорен и предвидим член на международната общност, допринасяйки за укрепване на националната и европейската сигурност. Предоставяната подкрепа е израз на последователната външна политика на страната ни и активната й позиция като надежден партньор в усилията за овладяване на глобални хуманитарни кризи и насърчаване на устойчивото развитие.

Министерският съвет одобри извършването на годишна вноска за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на ОИСР

Министерският съвет одобри днес извършване на годишна вноска от Република България за финансиране на разходите на Антикорупционната мрежа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за Източна Европа и Централна Азия (ACN) за изпълнение на Работната програма за периода 2023 - 2026 г.

Годишните вноски имат важно значение за пълноценното функциониране на Антикорупционната мрежа, тъй като потвърждават волята на държавите, които са част от Мрежата, да подкрепят нейните дейности, както и представляват необходимо условие за предоставянето на съфинансиране от страна на дарители на Мрежата като Европейския съюз, допълващо годишните вноски, правени от държавите.

Приносът на Република България към общия бюджет на Мрежата е в размер на 10 000 евро.

Одобрена е позицията на България за неформалната среща на министрите на ЕС по заетостта и социалните въпроси в Ирландия

Правителството одобри позицията на България за неформалната среща на министрите на Европейския съюз по заетостта и социалните въпроси, която ще се проведе на 22-23 ноември 2026 г. в град Трили, Ирландия.

В рамките на форума са предвидени три дискусионни сесии. По време на първата сесия министрите ще разгледат темата за отключването на пълния потенциал на Европа, равенството и конкурентоспособността. Акцентът на втората дискусия ще бъде въпросът за равенството на половете и икономика на грижите. Третата сесия ще бъде посветена на 20-ата годишнина от приемането Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.

Правителството одобри над 3,6 млн. евро по програми за развитие на образованието

Министерският съвет одобри 3 669 301 евро по шест национални програми за развитие на образованието.

От тях 80 612 евро се осигуряват за обучения по пътна безопасност в 162 училища и детски градини. С финансирането се подкрепя организирането на уроци, състезания, педагогически ситуации и събития, които да подобрят знанията и уменията на децата за пътната безопасност.

Други 130 493 евро се предоставят по НП „Умения на фокус" по два модула - за подобряване на финансовата грамотност на учениците с организиране на инициативи, състезания, викторини, уебинари и лаборатории, както и за дейности по създаването на позитивни нагласи в 12 общински образователни институции.

С 855 030 евро се финансират 1086 общински училища за иновативни софтуерни решения за управление на учебния процес, за осигуряване на възможности за работа от разстояние и в хибридна среда, за софтуер, интернет свързаност и изграждане и поддържане на Wi-Fi мрежи и зони.

По НП „Без свободен час" се осигуряват 1 594 774 евро за изплащане на учебни часове на учители, които са замествали отсъстващи педагогически специалисти. Средствата се разпределят между 686 училища и 111 детски градини и са за периода от 1 октомври до 30 юни 2026 г.

889 345 евро се отпускат по НП „Иновации в действие" за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата. Средствата са за 514 училища за разпространение на успешни методи на обучение и обмяна на полезни практики.

По НП „Професионално образование и обучение" се разпределят 119 047 евро за модернизиране на материално-техническата база на 8 общински училища, както и за дейности по модернизиране на учебното и изпитното съдържание.

Средствата се предоставят по бюджетите на общините за 2026 г.

Кабинетът отпусна над 8 млн. евро за спорт и изкуства в училища

Министерският съвет отпусна 8 247 237 евро за спорт и изкуства в училища по Националната програма на МОН „Заедно в изкуствата и в спорта", която се изпълнява за пета поредна година. Ежегодно интересът към нея се увеличава, като през тази година в заниманията ще бъдат обхванати над 40 000 ученици.

Целта е да се насърчи личностното развитие и екипното взаимодействие между учениците чрез занимания, които стимулират техните таланти и интереси в областта на изкуството и спорта.

В сферата на изкуствата се финансира сформирането на групи по музика, танци, театър, кино и изобразително изкуство, както и творческите изяви и участия на учениците. Децата работят по програми, съобразени с възрастта и вида на изкуството. Финансират се посещения на концерти, спектакли, изложби и др. събития.

По модул „Спорт" се подкрепят отбори по баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. Финансира се също така подготовката и участието на отборите във вътрешноучилищни и междуучилищни състезания. Покриват се разходи за закупуване на екипировка на учениците, включени в отбора, треньор, спортни уреди и др.

За децата със специални образователни потребности се дават средства за занимания като арттерапия, музикотерапия, вокални и инструментални изпълнения, танцово, театрално и изобразително изкуство. Подкрепят се също така и адаптирани спортове - футбол, баскетбол, волейбол, боче и голбал.

Одобрени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г., в размер на 49 206 900 евро, с цел предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване във връзка с лечението на лица до и над 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето.

С тях ще се осигури адекватно, ритмично и своевременно финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност.

Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, който се намира в гр. Търговище, да се прехвърли безвъзмездно на Община Търговище. Теренът с площ 9000 кв. м ще бъде използван за изграждане на предвидена в Регионалното прединвестиционно проучване пречиствателна станция за питейни води. Община Търговище ще трябва да прехвърли имота обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването му не изпълни предвиденото мероприятие. Областният управител на област Търговище трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които имотът се прехвърля в собственост на община Търговище.

По инициатива на Агенция „Пътна инфраструктура" правителството прие промени в РМС № 212 от 2025 г., свързано с отчуждаване на имоти - частна собственост за изграждането на участъка Русе - Бяла и обхода на град Бяла от автомагистрала „Русе - Велико Търново". Така от приложението към правителственото решение от 2025 г. отпадат 15 имота в землищата на градовете Русе и Мартен. Промяната се налага заради изменение в подробния устройствен план - парцеларен план за обекта, за което има влязла в сила заповед от 2025 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изменението на плана е направено поради отпаднала необходимост от първоначално предвидената пътна връзка на бъдещата автомагистрала с интермодален терминал и индустриален парк - Русе заради ново техническо решение за реализиране на обекта в посочения участък. С одобрения проект за изменение на ПУП-ПП не се засягат нови територии.

С друго решение на Министерския съвет Министерството на труда и социалната политика получава управлението върху имот - публична държавна собственост в район „Южен", гр. Пловдив. Имотът представлява самостоятелен обект на първия етаж в сграда № 1 на бул. „Никола Вапцаров" № 2 и ще бъде използван за териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане. До момента той е бил в управление на областния управител на Пловдив.

Правителството взе също така решение да предостави на Община Русе имот публична държавна собственост. Той се намира на бул. „Придунавски", гр. Русе, и е с площ 9 кв. м. Досега се е управлявал от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" към Министерството на транспорта и съобщенията, но е с отпаднала необходимост за институцията, поради което се отнема. Общината ще го включи като част от новообразуван урегулиран поземлен имот за инженерно-техническа инфраструктура по плана на Централна градска част „За движение и транспорт" При нереализиране на предвиденото мероприятие в срок до 5 години от придобиването на имота, Община Русе е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

Осигуряват се допълнителни средства по бюджета на МРРБ за 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 19 500 000 евро по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2026 година.

С приемането на Постановлението се осигуряват допълнителни разходи за заплащане на възложени и изпълнени дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа. Дейностите са от съществено значение за подобряване на качеството на транспортната инфраструктура и осигуряване на безопасни и качествени пътни връзки.

МС одобри над 13 млн. евро за завършени етапи от проекти по Модернизационния фонд

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи за Министерството на енергетиката за 2026 г. в размер на 13 715 882 евро. Средствата са предназначени за финансиране на завършени етапи от проекти, изпълнявани със средства от Модернизационния фонд.

Одобреното финансиране ще осигури необходимия ресурс за разплащане по вече реализирани етапи от проектите. Средствата са предвидени в централния бюджет за 2026 г., поради което не се налагат допълнителни разходи за държавния бюджет.

С приетото днес постановление се осигурява последователност при финансирането и изпълнението на проектите по Модернизационния фонд, насочени към модернизация и развитие на енергийния сектор.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на МЕ за дейности на ДП РАО

Министерският съвет одобри на днешното си заседание допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката в размер на 5 млн. евро, с които ще бъдат финансирани дейности на Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО). Така се създават условия за изпълнение на ангажимента на Република България относно изискванията на Европейската комисия и Регламент (Евратом) 2021/100 от 25.01.2021 г.

Според цитирания Регламент, който касае финансирането на програми за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия (Козлодуй и Бохунице), с европейски средства могат да се покриват 50% от инвестиционните разходи по проекти за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци за периода 1 януари 2021 - 31 декември 2027 г. Останалата част от съфинансирането е за сметка на България и Словакия.

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Кабинетът одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз във формат „Телекомуникации"

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз във формат „Телекомуникации" на 13 октомври 2026 г. в Лимерик, Ирландия. Съветът подкрепи ускоряването на прехода от медни към оптични мрежи и запазването на регулирането ex ante на предприятията със значителна пазарна сила, при прилагане на подходящи мерки за достъп на едро.

Министрите обсъдиха и стратегическото значение на спътниковите комуникации за Европа в контекста на нарастващата интеграция на спътниковите и наземните мрежи и необходимостта от устойчивост и независимост на критичните комуникационни мрежи.

По време на политическите дебати България подкрепи ускоряването на прехода към оптични мрежи като защити необходимостта от общи правила, които да отчитат различните изходни позиции на държавите членки и да запазват силна роля на националните регулаторни органи.

България подкрепи и предложението за регулирането на конкуренцията като добра основа, като настоя за запазване на баланса на настоящата правна рамка. Страната ни подчерта значението на спътниковата свързаност за корабоплаването, включително в Черно море, и настоя честотите, представени от Съюза, да осигурят реални услуги във всяка държава членка.

Министерският съвет одобри проект на Протокол за допълнение на Споразумението между България и Северна Македония за трансграничен железопътен тунел от 2025 г.

Министерският съвет прие Решение за одобрение на проект на Протокол за допълнение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, Република България, в сила от 4 март 2026 г., като основа за водене на преговори.

Протоколът формализира решението на двете страни по чл. 3, ал. 3 от Споразумението, с което Република България е определена да отговаря за изграждането на тунела, за обществените поръчки за строителство, както и за надзора при изграждането на тунела. Документът предстои да бъде подписан от министрите на транспорта на двете страни, като след приключване на съответните вътрешнодържавни процедури по неговото одобрение и влизане в сила, ще представлява неразделна част от Споразумението.

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството одобри доклада от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 26 - 27 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

В областта на земеделието Съветът единодушно постигна частичен общ подход по предложението за Регламент за определяне на условията за прилагане на подкрепата от Съюза за Общата селскостопанска политика (ОСП). По настояване на България в текста на частичния общ подход е включена възможност за подпомагане на производството на маслодайна роза, а преходната национална помощ ще се запази и през следващия програмен период. Одобрената преговорна позиция служи като основа за Председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент относно окончателния вид на регламента.

В допълнение, България, заедно с няколко други държави членки, представи три изявления, които са включени към протокола от заседанието. Първото изявление посочва необходимостта от допълнителни преходни разпоредби за ОСП; второто призовава за дерогация от прилагането на принципа за ненанасяне на значителна вреда за интервенции и инвестиции по ОСП, а третото подчертава необходимостта от осигуряване на справедливи плащания по ОСП и най-накрая постигане на пълна външна конвергенция в нивата на плащанията между държавите членки.

На заседанието също така Съветът проведе обмен на мнения по свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Министрите обсъдиха последните развития, свързани с търговията със селскостопански храни, на базата на представена от ЕК информация, като фокусът беше поставен върху това как ЕС и държавите членки могат да се възползват по-добре от разширяващата се мрежа от търговски споразумения на ЕС, за да създадат нови възможности за износ за сектора. По време на дискусията беше отбелязано, че въпреки геополитическите предизвикателства секторът на хранително- вкусовата промишленост на ЕС е довел до стабилен търговски излишък.

В областта на рибарството Съветът постигна политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими в Балтийско море за 2027 г.

Осигурени са средства за заплащане на дейности по защита от градушки със самолетен способ над части от територията на Република България

Министерският съвет прие постановление за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 година.

Общата сума на осигурените средства е в размер на 1 052 000 евро и ще се използва за заплащане на дейности по защита от градушки със самолетен способ над части от територията на Република България, които не са защитени с ракетен способ. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разчетените за целта разходи по централния бюджет за 2026 г.

Осигурени са допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за държавния служител на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2026 г., чиито щат се съкращава.

Държавата увеличи капитала на „Напоителни системи" ЕАД

Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. и решение за увеличаване на капитала на „Напоителни системи" ЕАД, чрез парична вноска в размер на 20 000 000 евро.

С предвидените средства за капитализация дружеството ще извърши:

- ЕТАП 3 - „Реконструкция на тръбопровод ДТ-1" от обект: „НС „Тракиец - VII- масив" - Реконструкция на тръбопровод ДТ-1, ПС „Гарваново-1" - пълнеща, ремонт на изравнител „Гарваново-ниска зона", „Напоителни системи" ЕАД - клон „Хасково" и

- Реконструкция на канал М-1 от НС Попово - участък I и II от хкм. 0+000 до хкм. 131 + 290, „Напоителни системи" ЕАД - клон „Долен Дунав" - ЕТАП 4 - „Реконструкция на канал М-1 от НС Попово - участък I и II от км. 8+157 до км. 9+562, „Напоителни системи" ЕАД - клон „Долен Дунав".

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 23 ноември 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В областта на земеделието Европейската комисия ще представи актуална информация относно състоянието на пазара, по-специално вследствие на нашествието в Украйна, след което министрите ще обменят мнения на базата на въпрос, формулиран от Ирландското председателство. България ще подчертае, че продоволствената сигурност и устойчивостта на Европейския съюз следва да бъдат сред основните приоритети на европейската политика. Страната ни ще акцентира върху необходимостта от запазване на производствения капацитет и икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства, осигуряване на стабилна и предвидима производствена среда и ефективни механизми за реакция при пазарни сътресения. Ще бъде поставен акцент върху значението на диверсификацията на доставките на основни производствени ресурси, укрепването на организациите на производители и продоволствените вериги, както и своевременното предоставяне на извънредна подкрепа при кризи.

В областта на рибарството се очаква Европейската комисия да представи предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов, приложими за Средиземно и Черно море за 2027 г., както и Съобщение относно „Визия 2040 за рибарството и аквакултурите". България изразява положителна нагласа по предложението на Европейската комисия за Регламент относно риболовните възможности в Черно море. Страната подкрепя определените възможности за улов на цаца, които съответстват на последните научни съвети и отчитат социално- икономическите аспекти на риболова. По отношение на калкана България ще настоява предложената за 2027 г. квота да бъде допълнена с неусвоеното количество от 2025 г. в размер на 1,6 тона, в съответствие с решенията на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

Страната ни също така приветства „Визия 2040 за рибарството и аквакултурите на ЕС" и подчертава необходимостта от отчитане на специфичния геополитически и екологичен контекст в Черно море, включително рисковете за сигурността на рибарите и морската екосистема. Страната ще акцентира върху необходимостта от гъвкави политики и адекватна финансова и техническа подкрепа за енергийния преход на риболовния флот, съобразени с възможностите на дребномащабния риболов. България подкрепя бъдеща Декларация за Черно море и насърчаването на устойчивото развитие на аквакултурите чрез облекчаване на административните процедури и стимулиране на иновациите. Ще бъде подчертана необходимостта от достатъчно и предвидимо финансиране в рамките на следващата МФР, съобразено с националните и регионалните особености и без създаване на допълнителна административна тежест.

Правителството предостави за управление на Община Казанлък шест имота - археологически културни ценности

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне на управлението на шест имота - публична държавна собственост, представляващи недвижими археологически културни ценности, на Община Казанлък. Това са знакови тракийски гробници и култови комплекси - „Голяма Косматка", „Оструша", „Селската могила", гробницата в могила „Голяма арсеналка", Казанлъшката тракийска гробница и обект в местността „Кантар чаир".

Решението е взето след положително становище на областния управител на Стара Загора и след потвърждение от Министерството на културата, че общината разполага с необходимия капацитет за ефективното управление, опазване и социализация на археологическите обекти.

Предоставянето на имотите за срок от 10 години ще подпомогне по-доброто опазване на културното наследство, както и развитието на културния туризъм в региона. Данните на Община Казанлък показват устойчив ръст на туристите от 18-20% годишно за периода 2021-2025 г„ а средствата, генерирани от посещенията, се реинвестират в консервация, реставрация и поддръжка на културните обекти.

Дейностите по опазване и представяне на недвижимите културни ценности ще се осъществяват от Историческия музей в Казанлък, съгласно сключен договор с Общината и при спазване на изискванията на Закона за културното наследство.

България ще представи приоритетите си в областта на културата, образованието, младежта и спорта на заседание на Съвета на ЕС в Брюксел

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, което ще се проведе на 19 и 20 ноември 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

В част „Младеж" България ще подкрепи проектите на Заключения на Съвета относно предоставянето на възможности на младите хора в променяща се информационна среда и насърчаването на младежките пространства в Европа. Страната ни поставя акцент върху достъпа до достоверна информация, развитието на дигиталната и медийната грамотност, критичното мислене и отговорното използване на новите технологии, включително изкуствения интелект. Ще бъде подчертана и ролята на младежките центрове за социалното включване, неформалното учене и гражданското участие, както и необходимостта от устойчивото им развитие и достъпност. В рамките на дискусията за бъдещата роля на младежката работа България ще представи националните си инструменти и програми за подкрепа на младите хора и младежките работници.

В част „Образование" България ще подкрепи проектите на Заключения на Съвета относно уменията и компетенциите за взаимодействие с изкуствения интелект и образованието и обучението в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). В рамките на политическия дебат страната ни ще постави акцент върху значението на критичното мислене, дигиталната и медийната грамотност и развитието на умения за разумно, отговорно и безопасно използване на изкуствения интелект и цифровото пространство.

В част „Култура, аудио-визия и медии" България ще подкрепи Резолюцията на Съвета за Работния план за култура на ЕС за периода 2027-2030 г. Документът има за цел да насърчи европейското културно сътрудничество, да подкрепи културното и езиковото многообразие и да осигури европейска добавена стойност в контекста на актуалните културни, социални, икономически и политически предизвикателства.

В проекта на Работен план са отразени конкретни предложения на България за приоритетни теми, сред които връзката е Културния компас, въздействието на изкуствения интелект върху културата, защитата на възнагражденията на творците в контекста на генеративния изкуствен интелект, съхранението и стимулирането на човешкото творчество, както и етичните аспекти на приложението на новите технологии в културните и творческите процеси. Сред акцентите са още опазването на културното наследство, с фокус върху подводното културно наследство, и финансирането на културните и творческите сектори, включително чрез алтернативни източници.

В рамките на заседанието България ще представи и предложение относно опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Страната ни ще постави акцент върху две значими годишнини - 30 години от приемането на Хартата на ИКОМОС за опазване и управление на подводното културно наследство, приета в София, и 25 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство.

България ще открои активната си дейност в областта на подводната археология и опазването на подводното културно наследство, както и определянето на Института като Център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море. Страната ни ще призове държавите членки и Европейската комисия да обединят усилията си за популяризиране на подводното културно наследство на европейско равнище и за разработване на дългосрочни съвместни инициативи.

В рамките на заседанието Ирландското председателство ще представи доклад за напредъка по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за Закон на ЕС за децата (EU KIDS Act). България приветства създаването на единна европейска правна рамка за защита на малолетните и непълнолетните в цифровата среда. Страната ни подкрепя изискванията за гарантиране на безопасност още при проектирането на цифровите услуги и ограничаването на елементи в техния дизайн, които могат да предизвикват зависимости или да причиняват вреда. Българската позиция подчертава, че отговорността за защитата на децата в онлайн среда следва да бъде споделена и от доставчиците на цифрови услуги.

В част „Спорт" България ще подкрепи Заключенията на Съвета относно традиционните спортове и игри като израз на културното наследство на Европа и двигател за приобщаващо участие във физическа активност. Страната ни ще подчертае техния принос за съхраняването и предаването на нематериалното културно наследство, взаимодействието между поколенията и социалното сближаване. В рамките на дискусията за ползите от спорта за психичното здраве и благосъстоянието България ще акцентира върху достъпа до спорт, приобщаващата спортна среда и сътрудничеството между секторите на спорта, здравеопазването, образованието и младежта.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на пет министерства

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2026 г. по бюджетите на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи.

На основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на т. 2 от Решение № 166 на Министерския съвет от 2026 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2026 г., с постановлението са одобрени допълнителни разходи в размер на 7 060 510 евро за обезпечаване на дейности, свързани с провеждането през май 2026 г. на територията на Република България на Giro d'Italia - Bulgaria Grande Partenza. Средствата са разпределени, както следва: по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 251 177 евро; по бюджета на Министерството на туризма - 1 170 000 евро; по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 5 000 000 евро; по бюджета на Министерството на здравеопазването - 19 608 евро; по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 619 725 евро.

Постановлението не води до въздействие върху държавния бюджет. Необходимите средства за изпълнението му се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Изменя се правителственото постановление за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи

Министерският съвет прие Постановление за изменение на ПМС № 46 от 2020 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

Основната цел на приетите изменения е нормативното отразяване на автоматичното превалутиране на всички релевантни суми от лева в евро в изпълнение на разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Превалутирането е извършено като размерът на сумите в лева е разделен на официалния валутен курс - 1,95583 лева за евро, а получената стойност е закръглена до втория знак след десетичната запетая, съгласно математическото правило.

След превалутирането, стойностите на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност са, както следва: за децата в държавните, общинските и частните детски градини и в държавните, общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи - 2,56 евро на дете за бюджетна година; за учениците в държавните, общинските, частните и духовните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа - 5,11 евро на ученик за бюджетна година; за студентите редовна форма на обучение във висшите училища - 5,11 евро на студент за бюджетна година; за курсантите - 5,11 евро на курсант за бюджетна година.

Изменението влиза в сила от датата на въвеждане на еврото в Република България и не променя характера, целите и обхвата на регулацията, нито въвежда нови задължения за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и висшите училища.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.

Очакваният резултат от всички предложени със законопроекта промени е гарантиране на достъпа на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти и медицински изделия, които са преминали строго регламентирани в европейското законодателство процедури. Това включва оценка на здравните технологии, изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 2026 г., произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и в Плана за намаляване на административната тежест, както и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия чрез въвеждане на мерки за подобряване на достъпа на населението до тях.

Законопроектът ще намали регулаторната тежест за бизнеса. С централизираната регистрация ще отпаднат многобройните изисквания за регистрация в отделните държави при пускането на изделия на пазара, които създават значителна административна тежест и допълнителни административни разходи на производителите и упълномощените представители.

По-лесен и сигурен достъп до електронни услуги с Европейския портфейл за цифрова самоличност

Министерският съвет одобри проект на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност (ЕПЦС), с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на европейския портфейл в България. Новият инструмент ще даде възможност на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда.

С цифровия портфейл лесно, бързо, удобно и сигурно ще бъдат използвани редица услуги - без да се налага многократно да се представят документи и удостоверения пред различни институции и доставчици на услуги. Това ще доведе и до намаляване на административната тежест, ще се улесни достъпът до електронни административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз.

За бизнеса това ще улесни електронната идентификация на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни.

Законопроектът гарантира, че използването на портфейла ще бъде доброволно. Издаването и използването ще бъдат безплатни. Предвижда се и възможност за използване на квалифициран електронен подпис чрез портфейла.

С новата уредба се осигуряват гаранции за сигурност и защита на личните данни, като гражданите ще разполагат с по-голям контрол върху информацията, която споделят. Предвиждат се правила за сертифицирано на портфейлите, проверка на тяхната надеждност и надзор върху доставчиците, както и механизми за реакция при уязвимости.

С приемането на закона България ще изгради необходимите условия за участие в общата европейска екосистема за цифрова самоличност. Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност, който да улеснява ежедневното им взаимодействие с институциите, бизнеса и доставчиците на услуги.

Правителството одобри позицията на България за среща на Съвета на ЕС във формат „Кохезионна политика"

Министерският съвет одобри позицията на страната ни за предстоящия Съвет на Европейския съюз по Кохезионна политика, който ще се проведе на 23 ноември 2026 г. По покана на Ирландското председателство на Съвета държавите членки ще обсъдят възможностите за въвеждане на по-опростени правила при управлението на фондовете за сближаване през програмния период 2028-2034 г.

България ще потвърди решителната си подкрепа за облекчаване на процедурите за управление и достъп до европейско финансиране в полза на гражданите и бизнеса. Опростяването следва да се превърне в стратегическа цел на всички институции и нива на управление. В одобрената позиция се подчертава, че опростяването не означава прехвърляне, а ясно разпределение на отговорностите.

Страната ни поставя акцент върху необходимостта от ориентиране към повече и по-добри резултати при разходването на средствата от ЕС. Ключово значение в тази посока има съществуващата възможност в европейското законодателство, при която европейските средства се изплащат въз основа на изпълнението на определени условия или постигането на предварително зададени резултати, а не на база на реално направени разходи. За успешното прилагане на този подход и през следващия програмен период е необходимо да се инвестират усилия и време във внимателното планиране и подготовка на мерките, както и в стандартизиране на системите, за да се избегнат административната тежест и непредвидените промени при изпълнението. Особено важна в тази връзка е целенасочената подкрепа за изграждане на подходящ капацитет на управляващите органи и бенефициентите, както и тясното сътрудничество със службите на Европейската комисия и одитните органи.

От своя страна формулирането на етапите, целите и сроковете на изпълнението трябва да се извършва по начин, който е съобразен с реалните предизвикателства по места. В позицията ни се отбелязва, че твърде рестриктивните рамки за предоставяне на финансиране биха могли да затруднят ангажирането на всички заинтересовани страни в изпълнението на инвестициите за регионално развитие и сближаване.

Особено важно за България е бъдещият модел на финансиране, ориентирано към резултатите да не води до увеличаване на бюрокрацията, броя и обема на контролните дейности и особено тяхното дублиране.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г. С Постановлението се предоставят 700 000 евро за закупуване на дизелово гориво за нуждите на гранично-полицейските кораби на Главна дирекция „Гранична полиция" с цел обезпечаване на задачи, свързани с контрол и охрана на морските граници, участие в операции по търсене и спасяване, действия при получени сигнали за съмнителни обекти на повърхността на морето, съпровождане на кораби, заподозрени за незаконна дейност, противодействие на асиметрични заплахи и охрана на критична инфраструктура.

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси", което ще се проведе на 19 ноември 2026 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

Дневният ред на Съвета включва: Омнибус пакетите за опростяване на законодателството; Законодателно планиране: Работна програма на Комисията за 2027 г.; Годишен диалог относно върховенството на правото; и Стратегия за съюз на подготвеност.

Ирландското председателство на Съвета на ЕС ще предостави информация относно пакетите за опростяване на законодателството на ЕС. На заседанието на СОВ ще се проведе дискусия относно законодателното планиране във връзка с работната програма на Комисията за 2027 г. В рамките на годишния диалог относно върховенството на правото ще бъде проведена специфична дискусия по държави с фокус върху Кипър, Унгария, Литва и Люксембург. Съвет „Общи въпроси" ще проведе и обмен на виждания по Стратегията на ЕС за подготвеност.

Осигуряват се 782 хил. евро по бюджета на Държавен фонд „Земеделие"

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2026 г. Средствата в размер на 782 хил. евро са предназначени за изплащане на обезщетения, свързани с прекратяване на трудови и служебни правоотношения при структурни промени.

Министрите на външните работи на България и Индия ще приемат Съвместна пътна карта за засилено партньорство

Министерският съвет одобри проект на Съвместна пътна карта за засилено партньорство между България и Индия за периода 2027-2032 г, която се предвижда да бъде приета в рамките на официалното посещение на министъра на външните работи на Велислава Петрова в Република Индия (19-22 ноември 2026 г.)

България и Индия поддържат активен политически диалог и широко секторно сътрудничество. Задълбочаването на партньорството между двете държави е сред приоритетите на българската външна политика в Азиатско-тихоокеанския регион. Целта на Пътната карта е да зададе насоки за развитието на двустранните отношения за следващите пет години.

МС одобри промени по бюджета на МИДТ за развитие на София Тех Парк

С постановление на Министерския съвет беше одобрено плащане в размер на близо 5,33 млн. евро по бюджета на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за 2026 г. за увеличаване на капитала на „София Тех Парк" АД.

Средствата са предназначени за развитие и надграждане на научноизследователската и иновационната инфраструктура на дружеството. Финансирането обхваща две направления: над 3,1 млн. евро за строително-монтажни работи по фабриката за изкуствен интелект BRAIN++ (AI Factory), включително необходимите инженерни системи за инсталиране и експлоатация на оборудване, както и близо 2,2 млн. евро за изчислителен модул NVIDIA NVL72, който осигурява допълнителен капацитет за надграждане на суперкомпютъра Discoverer+ в СТП и впоследствие ще бъде интегриран в инфраструктурата на фабриката за изкуствен интелект.

Финансирането ще осигури необходимите условия за интегриране на специализирано оборудване и увеличаване на капацитета на националната научноизследователска инфраструктура.

Правителството одобри допълнителни 199 570 700 евро по бюджета на МРРБ за разплащане на дейности за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища преди 2026 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. в размер на 199 570 700 евро. Средствата са за частично изплащане на разходи по одобрени сертификати за изпълнени по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа (РПМ). Сумата е за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2026 г. и не води до въздействие върху държавния бюджет.

През 2026 г., по нареждане на Народното събрание, от Сметната палата бе извършен одит на дейността на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) за периода 2020-2026 г. Той констатира натрупването на значителен обем от неодобрени сертификати за извършени дейности по поддържане и ремонт на РПМ и изрично посочва липсата на регламентиран максимален срок за произнасяне на Управителния съвет на АПИ по сертификатите като основна причина за забавянето им. Одитът подчертава, че неодобряването на сертификати за реално извършена работа изкривява отчетността на публичните разходи и нарушава финансовата дисциплина. Одитният орган дефинира приемането на сертификатите като самостоятелно и задължително действие за верифициране на извършените дейности по поддържане на републикански пътища, което трябва да бъде извършено безусловно, за да се отрази реалният обем на задълженията на Агенцията.

С цел изпълнение на одитните препоръки и ограничаване на финансово-правните рискове от забавени разплащания към изпълнителите от АПИ ще се предприемат действия до края на годината описаните сертификати да бъдат одобрени от Управителния съвет, което ще доведе до пълно счетоводно отразяване на разходите в бюджетната рамка на Агенцията, издаване на съответните фактури от страна на строителните фирми за реално извършената от тях работа и привеждане на дейността на АПИ в съответствие с действащите указания в областта на финансово-счетоводната отчетност.

Изпълнените преди 2026 г. дейности за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища, полагане на хоризонтална маркировка и производство, доставка и монтаж на пътни знаци са в общ размер на 606 405 935,21 евро, които към края на отчетната година все още не са утвърдени от Управителния съвет на АПИ и за тях не са издадени фактури от изпълнителите.

Извършването на частични плащания в съответствие с действащото законодателство на безспорно дължими суми за изпълнени дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на РПМ ще доведе до намаляване на създалото се напрежение в строителния бранш и избягване на допълнителни финансови тежести върху държавния бюджет чрез предявяването от изпълнителите на претенции за неустойки, лихви и съдебни разноски.

Правителството одобри българската позиция за участие в неформалната среща на министрите от ЕС с ресор жилищна политика в Дъблин

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в неформалната среща на министрите от държавите - членки на Европейския съюз с ресор жилищна политика, която ще се проведе на 25 и 26 ноември 2026 г. в Дъблин, Република Ирландия, в рамките на ирландското председателство на Съвета на ЕС.

В рамките на срещата ще бъдат обсъдени възможностите за прилагане на интегриран европейски подход към жилищната криза, увеличаване на предлагането на достъпни и социални жилища и мобилизиране на инвестиции чрез Общоевропейската инвестиционна платформа за достъпни и устойчиви жилища. Акцент ще бъде поставен и върху преодоляването на проблемите с жилищната достъпност, жилищното изключване и бездомността.

България подкрепя усилията за ускоряване на жилищното строителство, увеличаване на предлагането на жилища и привличане на публични и частни инвестиции. Страната ни изпълнява Националния план за саниране на сгради с хоризонт до 2050 г., насърчава комбинираните финансови механизми и подготвя Национална жилищна стратегия, насочена към развитието на достъпното и социалното жилищно настаняване. Допълнителен ресурс от около 1 млрд. евро се предвижда по Социалния климатичен план за мерки за енергийна ефективност и подкрепа на уязвимите домакинства.

Съществена подкрепа за националните приоритети осигуряват европейските фондове. По Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г. са предвидени над 207 млн. евро за енергийна ефективност, жилищна и социална инфраструктура. Сключени са договори за 37,5 млн. евро за изграждане и обновяване на социални жилища и за 111,9 млн. евро за развитие на инфраструктура за социални услуги.

България поставя акцент върху развитието на различни форми на жилищна подкрепа - достъпни жилища за млади хора и квалифицирани кадри, общински социални жилища, както и защитени жилища и подслони за бездомни лица. Особено внимание се отделя на младите хора, семействата с деца и уязвимите групи, както и на преодоляването на регионалните различия и жилищната бедност.

Страната ни продължава и усилията за цифрова трансформация на строителния сектор чрез въвеждане на СИМ/ВIМ технологии, развитие на електронни административни услуги и изграждане на единни информационни системи. Целта е повишаване на ефективността, прозрачността и качеството на инвестиционния процес.

България подчертава, че жилищната политика е преди всичко от компетентността на държавите членки. Действията на европейско равнище следва да имат допълващ характер, при зачитане на принципа на субсидиарност и отчитане на националните и регионалните особености.

Сред основните приоритети на страната ни е подобряването на достъпа на младите хора и семействата с деца до подходящи и финансово достъпни жилища, включително чрез създаване на благоприятни условия за придобиване на собствено жилище.

Одобрена е Съвместна програма с Гърция за действие в областта на туризма

Министерският съвет одобри проект на Съвместна програма за действие в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Република Гърция за периода 2027-2029 г., като основа за водене на преговори.

България и Гърция заявяват готовност да засилят приятелските си отношения и да разширят сътрудничеството си в областта на туризма. Сред основните приоритети е развитието на туристически продукти с висок потенциал за привличане на посетители от двете страни.

Акцент ще бъде поставен върху СПА, културния, морския, планинския и екологичния туризъм. Предвижда се също сътрудничество в обучението и повишаването на квалификацията на кадрите в туристическия сектор, както и участие в съвместни проекти с европейско финансиране. Двете страни ще координират усилията си и в рамките на международни организации, сред които Световната организация по туризъм към ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, и др.

Гърция остава сред основните туристически пазари за България. През 2025 г. са регистрирани над 1.2 млн. посещения на гръцки граждани до България и над 2.2 млн. туристически пътувания на българи до Гърция, което подчертава интензивния туристически обмен между двете държави.

Одобрени са промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на „Национална спортна база" ЕАД.

Чрез двата акта на Министерския съвет се осигуряват 2 000 000 евро за увеличаване капитала на „Национална спортна база", което ще се извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 0,51 евро всяка.

Осигурените чрез увеличаване на капитала на дружеството средства ще бъдат използвани за реализиране на неотложни ремонтни дейности, модернизация и обновяване на материално-техническата база на Национална спортна база „Спортпалас" - гр. Варна.

Инвестиционната програма обхваща четири основни направления:

- Възстановяване и модернизация на спортните съоръжения: ремонт на трите многофункционални спортни зали и обособяване на зона за общофизическа и функционална подготовка, включително осигуряване на необходимото спортно оборудване.

- Възстановяване на инфраструктурата за спортно възстановяване и подобряване на условията за настаняване: Обособяване и оборудване на спортно-възстановителен център в съществуващи помещения, ремонт на хотелската част и подмяна на компрометираното обзавеждане и оборудване.

- Повишаване на енергийната ефективност: Модернизация на отоплителната система и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление с цел намаляване на текущите експлоатационни разходи.

- Обновяване на обслужващата инфраструктура: Извършване на неотложни ремонтни дейности в ресторанта и прилежащите пространства за осигуряване на безопасни и хигиенични условия за хранене.

С реализирането на предвидените дейности ще бъде постигнато цялостно възстановяване и подобряване на техническото състояние на основните спортни съоръжения и прилежащата инфраструктура на Национална спортна база „Спортпалас", с което ще се осигурят съвременни условия за подготовка по различни спортни дисциплини. Ще бъдат създадени безопасни и достойни за постиженията на българските спортисти условия за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност.