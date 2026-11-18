"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обслужването на 26 населени места, обновяването на съдовете за отпадъци и поддържането на чистотата са част от дейностите, включени в проекта на план-сметката за 2027 година. Организацията на сметосъбирането извън град Шумен е свързана с обслужването на отделните села, транспортирането на отпадъците до съоръженията за третиране и осигуряването на необходимата специализирана техника.

За събиране и транспортиране на битовите отпадъци на територията на цялата община са предвидени 2 728 138 евро. От тях 1 702 187 евро са за събиране на отпадъците, а 640 800 евро са за придобиване на нови съдове за отпадъци.

Тези средства са общи за общината, като в публикуваната план-сметка не е посочено отделно разпределение само за селата.

Организацията на услугата в малките населени места включва обслужване на контейнерите, транспортиране на отпадъците, използване и поддръжка на специализираната техника. Разстоянията между населените места и маршрутите на сметосъбиращите автомобили са част от факторите, които трябва да се отчитат при планирането на услугата.

В проекта за 2027 година са предложени различни ставки за жилищните имоти в отделните населени места. Те включват три компонента: събиране и транспортиране на отпадъците, тяхното третиране и поддържане на чистотата на обществените територии.

За жилищните имоти в Дибич, Илия Блъсково и Царев брод предложената обща ставка е 4,62 промила.

За Градище, Ивански, Лозево и Радко Димитриево е предвидена ставка от 5,94 промила.

В Белокопитово, Панайот Волово и Кладенец предложената ставка е 7,26 промила.

За Мадара, Мараш и Овчарово тя е 7,92 промила.

За Средня, Велино, Новосел, Струйно, Черенча и Васил Друмев е предвидена ставка от 8,58 промила.

Във Ветрище предложената ставка е 9,90 промила, а в Друмево – 10,56 промила.

За Благово, Вехтово, Костена река и Коньовец предложената ставка е 12,54 промила.

Разликите между ставките са свързани основно с компонента за събиране и транспортиране на отпадъците. Например в Дибич за тази дейност са предвидени 3,83 промила, в Мадара – 7,13 промила, а в Благово – 11,35 промила.

За поддържане на чистотата на обществените територии в посочените села е предложена еднаква ставка от 0,66 промила. Компонентът за третиране на отпадъците е различен според населеното място.

За нежилищните имоти в селата е предложена обща ставка от 8,32 промила, разпределена между събиране и транспортиране – 3,96 промила, третиране – 2,64 промила, и поддържане на чистотата – 1,72 промила.

Посочените стойности са ставки, а не конкретни годишни суми. Размерът на задължението за всеки имот се определя въз основа на данъчната му оценка и приложимата ставка за съответното населено място.

Освен сметосъбирането и извозването на отпадъците, проектът на план-сметката предвижда средства за почистване на улици, площади и други обществени територии, поддръжка на съдовете и специализираната техника, както и за предотвратяване и почистване на нерегламентирани сметища.

За контрол и почистване на незаконни сметища на територията на общината са предвидени общо 250 000 евро. Тези средства не са разпределени по отделни населени места в представената план-сметка.

Община Шумен приканва жителите на селата да участват в общественото обсъждане на проекта за 2027 година. Гражданите могат да представят становища и предложения, свързани с честотата на сметосъбирането, броя и състоянието на контейнерите, обслужването на отделните райони и необходимостта от почистване на конкретни обществени пространства.

Общественото обсъждане продължава до 14 декември 2026 година. Проектът на план-сметката и предложените ставки за отделните населени места са публикувани на официалния сайт на Община Шумен в раздел „Обществено обсъждане“.

Предложенията ще бъдат разгледани по установения ред преди окончателното решение на Общинския съвет.