Претърсени са адресите на 11 членове в Града на тепетата и в Раковски, четирима от установените са непълнолетни

Окръжната прокуратура в Пловдив, МВР и Териториална дирекция "Национална сигурност" удариха още една крайнодясна расистка организация, действала на територията на Града на тепетата. Обвинения са повдигнати на 11 човека, сред които четирима непълнолетни, съобщиха от прокуратурата.

32-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност за това, че от януари 2025 г. до 16 ноември 2026-а е ръководил местното подразделение на "Ку-клукс-клан" - Девизия. Според обвинението групата си е поставяла за цел чрез слово, печат, електронни информационни системи и по друг начин да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Другите десетима - всички мъже, сред които 16 и 17-годишни, са обвинени като участници.

На 17 ноември е била проведена съвместна специализирана операция срещу групата. При извършени претърсвания и изземвания на 14 адреса в Пловдив и Раковски - жилища и прилежащи постройки, обитавани от членовете на структурата, и в два автомобила, са били намерени различни веществени доказателства - книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура. Установено е, че членове са се събирали на различни публични места, включително и в заведения.

Обвиненият за лидер на групата е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. За съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването на убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.