Бивш директор на Държавно горско стопанство "Алабак" - Велинград осъди прокуратурата за незаконно обвинение. 55-годишният Петър Комсийски от Добринище е завел иск в съда в Благоевград срещу прокуратурата за 250 000 лв. /127 823 евро/, обезщетение за претърпени неимуществени вреди - стрес, страх, накърняване на честта и достойнството, увреждане на доброто име, здраве и социална изолация, вследствие на повдигнатото обвинение и задържането му за срок от 24 часа.

При операция на ГДБОП и Специализираната прокуратура на 4 февруари 2020 г. бяха задържани и привлечени към наказателна отговорност директорът на ДГС „Алабак" – Велинград, двама негови подчинени и собственик на фирма за добив и транспорт на дървесина по обвинения за участие в организирана престъпна група за незаконна дървесина. На 04.02.2020 г. докато директорът е бил в служебния си кабинет около обяд внезапно са нахлули служители на ГДБОП - МВР, които са му казали, че е арестуван, след което са започнали да претърсват кабинета. Комсиски по-късно разбрал, че срещу него има образувано досъдебно производство от 2019 г. по описа на ГДБОП и Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група. Поставени му били белезници и е изведен от административната сграда на стопанството и отведен до полицейския автомобил пред очите на служителите на горското стопанство, като в същото време пред сградата на стопанството имало и много граждани на Велинград, които са наблюдавали качването му в служебния автомобил.

Процесуално-следствени действия са били извършвани и в дома му, което е станало достояние на неговите съседи. По-късно, през август 2023 г., досъдебното производство срещу него е било прекратено.

Според него, всичко това го е съсипало психически, чувствал се е в безизходица, притеснявал се е как всичко това ще се отрази на неговите деца и не е смеел да ги погледне в очите. Имал притеснения, че близките му ще го помислят за престъпник и не е знаел какво да им обясни. Заради повдигнатото обвинение и воденото срещу него наказателно производство, на 19.05.2020 г. договорът му за управление е бил прекратен и е бил освободен от заеманата длъжност „директор" на Държавно горско стопанство „Алабак". Получил увреждане на физическото и психическо здраве, ограничил своите излизания от вкъщи и е започнал да избягва публичните места. Започнал да изпитва постоянна тревожност, безсъние, страх от осъждане.

Наказателното производство срещу него е продължило 3 години и 6 месеца, в който период той е бил с мярка за неотклонение 2000 лв. „гаранция". Година и половина след като го освободили от поста е постъпил на работа в Югозападното държавно предприятие на изпълнителна длъжност.

Съдът е категоричен, че мъжът е претърпял морални вреди от незаконно повдигнатото му обвинение и осъди прокуратурата да му плати 5 000 евро, обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес, страх, накърняване на честта и достойнството, увреждане на доброто име

Решението на ОС-Благоевград подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.