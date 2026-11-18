Има ли значение чии са дроновете, ако представляват заплаха за националната ни сигурност? Няма абсолютно никакво значение.

Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди заседанието на военната комисия.

Той каза още, че има образувано досъдебно производство и отговор трябва да даде военната прокуратура, а не министерството на отбраната.

"Министерството на отбраната не е разследващ орган", категоричен бе министърът.

Стоянов каза още, че са изпратени снимки от последните атаки на всички наши съюзници и партньори, но отговор още не сме получили, а минало достатъчно дълго време. Снимките бяха предоставени от екипажа след атаката от понеделник над кораба BETUL 8.

"Това не е случайно", заключи той.

Решението за КСНС е в правомощията на президента, коментира още министърът.

Той бе категоричен, че от българска страна няма как да се вземат повече мерки. "Всичко, с което разполагаме, е на крайбрежието и в момента работи и е на крайбрежието. Имаме екипажи, самолети, ракети, зенитно-ракетни комплекси, всичко. Трябва да се отчете нещо много важно - в Румъния действат техните изтребители F-16, но само и единствено в териториалното море, в тяхното си въздушно пространство, и където няма граждански трафик над Румъния. Над България гражданския трафик никога не е спирал и трябва да бъдем много внимателни да не се случи някаква неприятна ситуация с гражданския трафик, това е много важно за нас", поясни той.

На въпрос дали могат да бъдат сваляни дронове над България, Стоянов отговори, че си има конституция и закони за международното право, където пише в каква ситуация какво да се прави.

"Много е лесно на хора, които не носят абсолютно никаква отговорност да ходят по телевизиите и да обясняват как може да се унищожи един дрон в икономическата зона. Г-н Борисов да заповяда на власт и да ги свали", каза още министърът.

Той благодари на екипите на военновъздушните сили, които спасиха екипажите на двата кораба, които бяха ударени в Черно море през последните два дни.

За по-малко от две денонощия втори екипаж моряци бе спасен от български военни, след като корабът му бе ударен и потопен в българския участък на Черно море. Всички 19 от газовоза GAS HUSKY вече са в безопасност, след като плавателният им съд изпадна в бедствие във вторник на около 50 мили източно от Бяла. Моряците са прекарали тежка нощ на спасителен плот, преди да бъдат открити и евакуирани с хеликоптер "Кугър" до авиобаза "Чайка".

В понеделник беше спасен 12-членният екипаж на товарния кораб BETUL 8, който се преобърна в морето. В операцията участваха два вертолета, един Су-25 и 4 кораба – два български, един румънски и един турски. Моряците бяха открити на спасителни плотове. Един от мъжете беше с порезна рана на главата, а останалите - в добро общо състояние. Част от спасените разказаха, че корабът им е бил ударен от два морски дрона.

Вълна от атаки срещу кораби в български води започна в началото на миналия месец. Тогава плаващият под турски флаг кораб ALFA WATAN, пътуващ от Египет към румънското пристанище Сулина, беше поразен от въздушни и морски дронове. Корабът потъна, а при атаката загинаха девет сирийски и един египетски член на екипажа. Тогава бе ударен и корабът ABLE, който пострада сериозно от опожаряване.

6 дни по-късно 11 моряци от кораба HS Dignity, повечето от които сирийци, загинаха при нощна атака край българския бряг. Сирийският активист за правата на моряците Мохамад Хаджуз разказва пред Си Ен Ен, че след първия удар по HS DIGNITY екипажът забелязал приближаващ се безпилотен плавателен съд, който впоследствие се врязал в кораба. Тъй като моряците не успели да спуснат напълно спасителните лодки, част от тях скочили във водата. Освен HS DIGNITY бе ударен и корабът CHELSEA 3, който след атаката бе закаран за ремонт на пристанището в Бургас. Все още властите в България очакват резултати от проверката на открити на него останки, които вероятно са от атакувалите го дронове.

Контейнеровозът CONTSHIP JET беше ударен от дронове на 28 октомври. Над 20 от контейнерите, които превозваше, паднаха в морето и след това в продължение на седмица изплуваха край българското крайбрежие.

Въпреки нарастващата опасност някои корабни компании продължават да работят в Черно море. Според активиста икономическите затруднения принуждават моряците да приемат работа в опасни райони, понякога привлечени от предложения за допълнително заплащане. Други нямат достатъчно възможности за работа и са принудени да поемат подобни рискове.

На 15 октомври още 4 търговски кораба са били атакувани, включително в териториалните води и изключителната икономическа зона на Румъния. При нападенията са загинали осем души, съобщи румънската външна министърка Оана-Силвия Цою.

Два химически танкера – Wine Trader и YARA J, са се запалили, след като били поразени в близост до канала Сулина, който свързва Черно море с Дунав. На борда на Wine Trader, ударен от три дрона по данни на оператора му, са загинали шестима граждани на Бенин и един руснак.

Последната атака в български води беше на 28 октомври, когато контейнеровозът Contship Jet беше ударен от три дрона край Калиакра. Няколко дни по-късно вицепремиерът Иво Христов заяви, че атаките в българските води на Черно море са спрели след президентските избори.

Все още не е официално обявено какъв е бил произходът на предходните 3 атаки, при които пострадаха 5 търговски кораба. Още след първите 2, военният министър Димитър Стоянов заяви, че това няма как да стане бързо. И даде пример с атаката над летището в Лайпциг, чийто произход бе установен месец по-късно.