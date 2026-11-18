Земетресението в Румъния в нощта срещу 18 октомври разсъни немалко добричлии. Трусът от 5,3 беше регистриран в 02:48 ч. в района на град Бузъу.

Земетресението разсъни немалко добричлии в нощта срещу сряда, някои дори слязоха пред входовете на блоковете, качиха се в в колите си и се чудеха дали дали да излязат извън града в очакване на втори трус.

Повечето жители на Добрич са препатили няколко земетресения, като най-силното е на 4 март 1977 г. с магнитуд 7,2 по скалата на Рихтер. Те предвидливо изчакаха.

„Събуди ме леко движение на леглото напред-назад, като в лодка Продължи секунди, спря и после пак имаше движение", разказва жителка на Добрич, минала през всички досегашни земетресения от 1977 г.

„При последните се чуваше тътен, сега просто се люлееше, но леко", добавя тя.

Съседи в жилищни блокове излязоха по пижами и халати на площадките на етажа, колкото да се „освестят" от преживяваното, докато видят, че всички са живи и здрави. Други споделят, че не са усетили земетръса. На предиобедните пенсионерски сбирки в кафенета в Добрич това бе най-обсъжданата тема. Хората си припомняха голямото земетресение от 4 март 1977 г , когато в Добрич имаше поражения по много обществени сгради и жилищни блокове.

През годините след това земетресенията се повторяха в различна степен през години, но в Добрич не се усещаха с такава интензивност и нямаше поражения.По-силно са усетили земния трус по по-високите етажи в жилищните блокове. За усетеното земетресение съобщават и жители на Каварна и Балчик.