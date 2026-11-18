По идея на Димитър Стоянов той ще се състои, но на утрешното извънредно заседание на комисията

Изслушването на министъра на отбраната Димитър Стоянов, което трябваше да се проведе по време на днешното заседание на ресорната комисия в парламента, бе отложено за утре. Това стана по предложение на самия Стоянов, след като искането на управляващите от "Прогресивна България" то да отпадне, предизвика спор с опозицията.

При старта на заседанието на комисията председателят й Иван Лалов обяви планирания дневен ред. В него са включени обсъждане на бюджета за отбрана за 2027 г., както и проектите за придобиване на нови 57 френски гаубици и ракети IRIS-T, които са по предложение на Министерския съвет. Като последна точка бе вписан и блиц контрол по чл.28 от правилника за дейността на Народното събрание, който предвижда министърът да отговаря на въпроси от всички парламентарни групи на всяко първо заседание на комисията за месеца.

Като причина за предложението за отмяна на блиц контрола със Стоянов, бе дадено това, че в залата, в която се провежда комисията, има и друго заседание. Затова трябвало по-бързо тя да бъде освободена.

Искането на Лалов въпросното изслушване да отпадне породи недоволство от опозицията. Нейни представители заявиха, че това ограничава възможността им да проведат парламентарен контрол с министъра по актуалните теми за националната сигурност и отбрана, след като атаките срещу кораби близо до българското крайбрежие бяха подновени.

Заради избухналите спорове почти веднага след старта на заседанието бе обявена 15-минутна почивка. След нея думата взе военният министър Димитър Стоянов.

"Министърът на отбраната не бяга от парламентарен контрол. Затова предлагам моето изслушване да се проведе на утрешното извънредно заседание на комисията, което така или иначе е планирано", заяви той. Предложението му бе прието с 15 гласа "за".

За утрешното извънредно заседание е предвидено да бъдат гласувани промените в закона за отбраната, предложени от министър Стоянов, както и 2 проекта за инвестиционни разходи - за системи за откриване и противодействие на дронове, и за развитие на способностите за транспортно осигуряване на армията.