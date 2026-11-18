„Добросъседските отношения са само в полза на всички. Това заяви цар Симеон Сакскобургготски в Брюксел на 17 ноември в Европейския парламент по време на събитие, посветено на 20-годишнината от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, информира 360stepeni.mk.

Сакскобургготски разказа, че предходния ден се видели случайно с премиера на Северна Македония Християн. Той коментира европейската интеграция на Северна Македония в отговор на въпрос на журналисти.

„Мисля, че диалогът във всяко отношение е положителен. Добросъседските отношения са само в полза на всички. Трябва да полагаме усилия. Пак ще кажа нещо политически некоректно. Считам, че много теми биха били за историците да ги последят и разглеждат, а ние да гледаме напред на практичното и Северна Македония да влезе в ЕС", каза той.