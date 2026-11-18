Бюджетът на държавното обществено осигуряване ще бъде щит за нашите баби и дядовци, както и и на всички социалнослаби граждани. Предвижда се инфлацията да достигне 4% и нашата цел да запазим покупателната способност на българските граждани. Това каза социалната министърка Наталия Ефремова при представянето на бюджета на ДОО в ресорната комисия в НС.

Той е в размер на 16,53 млрд. евро, като разходите за пенсии са 14,67 млрд. евро. Предвижда се от 1 юли пенсиите да бъдат осъвременени по швейцарското правило, като очакваното увеличение е между 7 и 8%. Минималната пенсия се повишава до 374,62 евро, а максималният размер на пенсиите – до 1875 евро.

В проекта е заложено увеличение на минималния осигурителен доход до 660 евро и на максималния – до 2400 евро. Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро, а обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – от 398,81 на 450 евро. При по-ранно връщане на работа майките ще получават 75% от тази сума, а не 50%, както е в момента.

Весела Караиванова-Начева.