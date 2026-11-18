Зала „Дунав" в Русе днес посреща участниците в шестото издание на националната верига ученически турнири по детски волейбол „Малки великани". В надпреварата се включват 21 отбора от V и VI клас от цялата област, които премерват сили в спортен дух и с желание за победа.

Официален гост на откриването беше директорът на дирекция „Младежки дейности и спорт" в Община Русе Огнян Стефанов. Той поздрави състезателите, техните преподаватели и треньори и връчи на Недялко Чандъров – главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп", поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков.

В него кметът подчертава значението на подобни инициативи за изграждането на здравословна и подкрепяща среда за децата. Според Пенчо Милков партньорството между бизнеса, местната власт и спортните организации е важна предпоставка повече млади хора да откриват радостта от спорта и да развиват качества като дисциплина, екипност и уважение към съперника.

„Малки великани" е дългосрочна инициатива на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп", която се провежда от 2018 г. с подкрепата на общините и регионалните управления на образованието.

Турнирите са предназначени за ученици от V и VI клас. Отборите са смесени и включват момичета и момчета, а състезанията се провеждат на три мобилни игрища. Участието е без такса за училищата, като организаторът осигурява необходимото техническо и медицинско обезпечаване, застраховката на състезателите и наградите.

Русе е един от деветте града домакини на зоналните турнири от тазгодишното издание. Победителят в местната надпревара ще получи „Купата на Булстрад" за 2026 г., медали и ваучер за спортна екипировка.

Технически организатор на веригата е Агенция за спортен маркетинг „Реал – Спорт".