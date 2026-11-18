За втори път гори сградата на ГКПП Златарево. Сигнал за огъня в старата сграда е постъпил днес около 14,20 ч.

На място са пристигнали екипи на пожарна безопасност. Огънят е овладян бързо и пожарът вече е потушен.

Няма пострадали и не са нанесени сериозни щети по съоръженията на новите трасета. Движението вече е възстановено за всички превозни средства и в двете посоки, съобщиха от Агенция "Митници".

Изгорели са около 200-300 кв. м от сградата. Причината е искра при работа по разрушаване на сградата, определена за премахване.

Сградата бе обхваната от пожар за първи път юни 2019 г. като причината бе късо съединение. Обявена бе обществена поръчка и е избран изпълнител за нова сграда, като договорът е за 19,2 млн. лв. без ДДС.

След това бе сключено допълнително споразумение с предвидена възможност за индексация до 50% на цената при наличие на правно основание и финансов ресурс. От подписването на договора през 2020 г. до края на 2025 г. е осъществена дейността по проектиране. Реалното строителство е стартирало в края на миналата година. Срокът за осъществяване на работата изтече в средата на август, но фирмата изпълнител увери, че до края на годината ще е готова.