Не съм фен на намаляването на заплатите, но отнякъде трябва да се отреже, аз не виждам кой проект за модернизация би могъл да бъде премахнат, заяви военният министър Димитър Стоянов

През 2028 г. е предвидено разходите за отбрана да бъдат в размер на 2,45% от БВП и да достигнат 2,55% за 2029 г. Тази година разходите за отбрана са 2,23% от БВП.

Това обяви военният министър Димитър Стоянов по време на дискусиите за бюджета за отбрана за 2027 г., който бе приет на първо четене. Това стана с 9 гласа "за" от управляващите, 3 "против" - от ГЕРБ и ДПС, а Атанас Славов от "Демократична България" гласува "въздържал се". И заяви: За пръв път нашата парламентарна група няма да подкрепи бюджет за отбрана.

Увеличението на разходите за отбрана от БВП идва след като на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025 г. беше поет ангажимент за постепенно нарастване на разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. От тях не по-малко от 3,5% от БВП трябва да са за основни разходи за отбрана и до 1,5% от БВП - за свързани с отбраната и сигурността инвестиции.

За отбрана през 2027 г. са предвидени 3,151 млрд. евро, което е със 17% повече от тазгодишния бюджет. Капиталовите разходи нарастват от 868 млн. евро за 2026-а на 1,223 млрд. за 2027 г. Това е ръст от над 40%, при изискване на НАТО те да нарастнат с поне 20%.

Разходите за личен състав се запазват, като с допълнителни 4 млн. евро ще се компенсира увеличението на минималната работна заплата. 27,5 млн. евро е перото за попълване на некомплекта в армията, който бе 20,1% за 2025 г. Спестеното от освобождаването на 400 служители на МО с право на пенсия също отива за назначаването на нови военни.

"В продължение на години слушах как премиерът Румен Радев, тогава президент, говореше, че хората в отбраната трябва да са център на отбранителната политика, но май се оказва, че се получава среден пръст за възнагражденията. Проблемът е, че като няма увеличение на фонд работна заплата, не виждам пари и за наемане на нови военнослужещи", заяви Христо Гаджев от ГЕРБ. Изказването му идва, след като стана ясно още, че ще бъде замразено увеличението на заплатите на военните.

"Не съм фен на намаляването на заплатите, но отнякъде трябва да се отреже, аз не виждам кой проект за модернизация би могъл да бъде премахнат. Всяко закъсняване води до повишаване на цените, те непрекъснато се качват. Договорите по SAFE са съпътствани от допълнителни инфраструктурни проекти, за които също са недостатъчно финансовите средства и трябва да допълним от държавния бюджет", коментира Стоянов.

През 2027 г. ще продължи изпълнението на действащите договори за модернизация, сред които придобиването на вторите 8 изтребителя F-16, бойните машини "Страйкър", бреговите противокорабни ракетни комплекси и др. За изтребителите се очаква да пристигнат системите за самозащита Viper Shield. След като бъдат монтирани, нашите F-16 вече ще дават бойно дежурство.

В бюджета се залагат пари и за ремонта на двигателите и агрегатите на МиГ-29 - без тях няма как да продължим да изпълняваме задълженията си и към НАТО, обясни министърът.

Паралелно се осигурява и изпълнението на 9-те проекта по механизма SAFE на ЕК, по който за страната ни са предвидени 3,2 мрлд. евро.

До 6 самолета за гасене на пожари ще купят военните, обяви Стоянов. Първите два може да се доставят още до края на 2027 г., ако няма обжалвания по процедурата. Иначе армията ще продължи да разчита на вертолетите "Кугър" и Ми-17 за пожарогасенето. За 2026 г. страната е декларирала 6 хеликоптера, сега ще се отделят още два.

Планирани са и обновяване на авиониката на транспортните самолети "Спартан", купуването на ново стрелково въоръжение,

ударни и FPV дронове (които дават жива връзка с видеопредаване), както и на космически базирани платформи за разузнаване и наблюдение на земни и морски цели.

Инфраструктура за новите 3D радари и зенитно-ракетни комплекси, първият от които се очаква в началото на 2028 г., както и ремонт на халетата за новите "Страйкър" са сред обезпечените финансово инфраструктурни проекти - общо над 150.