Сухопътните войски ще отбележат бойния си празник на 19 ноември с тържествено честване край село Гургулят, община Сливница. Началото е в 10,50 ч. пред Пантеона „Майка България", където военнослужещи ще бъдат отличени с награди от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на Сухопътните войски за проявен професионализъм при изпълнение на служебните задължения, съобщиха от военното министерство.

В района на пантеона ще бъдат показани въоръжение и техника на Сухопътните войски. Посетителите ще могат да разгледат и фотоизложбата „В служба на народ и Родина".

Преди тържествената церемония военнослужещи и цивилни служители от командването на Сухопътните войски, военнослужещи от запаса и резерва, представители на Асоциацията на Сухопътните войски и граждани ще се включат в пешия марш „По стъпките на Сливнишките герои". Той ще започне в 8,50 ч. от Паметника на капитаните в Сливница и ще продължи до гранитния монумент „Героите на Сливница" в центъра на града, а след това участниците ще се отправят към Гургулят.

Тази година Сухопътните войски отбелязват 148 години от създаването си и 141 години от Сръбско-българската война от 1885 г. Бойният им празник е посветен на победите при Сливница, Гургулят, Мека Црев, Три уши и Видин.

По-късно през деня, от 14 ч. на учебен полигон „Сливница", Служба „Военна полиция" ще проведе тренировка и демонстрация на високотехнологични способности за проследяване, откриване и противодействие на безпилотни летателни системи.