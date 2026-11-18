"Не видях кой го наръга, но когато отидох до него, всичко беше в кръв", разказа пред съда 16-годишната Гергина, която е приятелка на сина на жертвата

Брат ми отиде да взима племенника ми от затвора във Враца. Това само знаех. Вечерта чух по новините трите му имена и разбрах, че са го намушкали, а след това е починал.

Тези думи каза сестрата на инвалида с ампутиран крак Стефан Асенов - Румяна Карталева пред Окръжния съд в Пловдив, където днес бяха разпитани свидетели по делото за убийството му. Подсъдим за тежкото престъпление е Ибрям Осман.

Инцидентът стана на 7 ноември м.г. на гарата в Карлово. Според обвинението Ибрям Осман намушкал Асенов в крака и засегнал артерия, вследствие на което той починал. Свадата започнала във влака, където синът на подсъдимия - Али Осман, се прибирал от обучение в НКЖИ от София. Във влака били Стефан Асенов, синът му, неговата приятелка и съпругата му. Те пък се прибирали от Враца, където синът Мишо излежавал присъдата си, но тогава бил в отпуска.

След възникналия конфликт, който станал заради патериците на жертвата, Али се обадил на баща си и той отишъл на гарата в Карлово с брат си Юсеин и други близки. При слизането на Асенов от влака избухнал бой, при който той бил удрян със собствените си патериците си, а след това Осман го пробол с нож в здравия крак.

"Не съм видяла кой го наръга. Но всичко беше в кръв", разказа пред съда 16-годишната Гергина Чудомирова, приятелката на Мишо Асенов. Тя обясни, че след конфликта във влака групата слязла в Златица и с такси стигнала до Карлово, където чакали следващия влак. "Бях на перона, а Мишо беше от другата страна на гарата. Родителите му бяха вътре в нея. По едно време чух крясъци, затичах се и видях Стефан вече да лежи на земята, окървавен", каза Чудомирова. След инцидента Асенов казал на съпругата си, че умира и искал да види Мишо. Тя му звъннала по телефона, но той и затворил. Потърсила го отвън и го намерила да бяга към близката бензиностанция.

В съдебната зала станало ясно, че има противоречия между дадените от Чудомирова показания в досъдебното производство и тези пред съда. Бяха разпитани и трите деца на жертвата. Синът му Стефан Асенов разказа, че по време на инцидента бил в Несебър, когато майка му му се обадила. "Каза, че четирима души са взели патериците на баща ми, налагали са го с тях, а след това единият го е намушкал в крака", заяви той. Дъщеря му Мария също не е била на мястото на инцидента, а научила за случилото се от майка си, която й се обадила и казала, че са убили баща й на гарата в Карлово.