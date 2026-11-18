На 18 ноември Културният клуб на пенсионера №5 „Тракия“ в Шумен отбеляза 50 години от създаването си. На празничното събитие се събраха гости и членове на клуба.

Заместник-кметът по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова поздрави присъстващите по повод юбилея и отбеляза, че 50 години са значима възраст за един клуб. „Благодарим ви, че съхранявате паметта, предавате традициите и носите светлина в нашето ежедневие“, каза тя.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов изпрати поздравителен адрес до ръководството и членовете на клуба по повод половинвековната му история и приноса им към общността.

„Изказвам своята дълбока признателност към всеки един от Вас за неуморния дух, с който съхранявате българските традиции, организирате културни инициативи и предавате богатия си опит. Вие сте живата памет на нашия град и пример за достойно, активно и пълноценно дълголетие“, посочва кметът.

Поздравът на проф. Христо Христов завършва с пожеланието: „Нека във Вашия клуб никога не стихват песните, топлите разговори и искреното приятелство, а вратите му винаги да бъдат широко отворени за добри хора и нови инициативи“.

Председателят на клуба Султанка Георгиева разказа за историята му, започнала през 1976 година. Основаването е дело на петима души, които поставят началото на организация, превърнала се през годините в средище на приятелство, културни занимания и споделеност. Сред основателите са Ангел Дяков и Манол Атанасов. По време на празника беше отдадена почит и към паметта на бивши председатели и членове на клуба.

Името „Тракия“ носи памет, принадлежност и история, отбеляза Султанка Георгиева. Тя разказа, че клубът получава това име по повод 30-годишнината си, в знак на връзката с квартала, в който се намира.

Празничната програма включваше рецитал на авторски стихотворения от членовете на клуба, както и музикални и танцови изпълнения на местни състави и школи.