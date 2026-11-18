Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов ще съдейства за реализирането на идеята бившият жп пансион в старата столица да бъде превърнат в музей на килима. Това стана ясно на среща между Богомилов и Якоб ван Бейлен – собственик на единствената не само в България, но и в Европейския съюз сбирка от близо 1300 старинни български килима.

По време на разговора областният управител приветства ван Бейлен за усилията му по съхраняването на българското историческо наследство. Собственикът на колекцията сподели, че най-старият известен килим според БАН се намира именно в неговата колекция. Той е от края на XVII век и е бил притежание на Георги Попмихайлов от село Арбанаси. В момента експонатите се съхраняват в обществена сграда, съобщиха от областната управа.

Преди няколко месеца идеята за обособяване на музей бе обсъдена от кмета на Велико Търново, министъра на културата и посланика на Нидерландия, както и с фондация „Български килим". На срещата с областния управител Якоб ван Бейлен показа снимки на проекта и заяви, че сградата е изключително подходяща за експониране на килимите.

Областна администрация работи по казуса красивата сграда, която е държавна собственост, но е необитаема, да бъде прехвърлена на общината или на Министерството на културата. По този повод е изпратено писмо до БДЖ „Пътнически превози", но оттам са дали отрицателно становище поради неприложимост на правната уредба.

Сега ще се търси допълнително произнасяне от холдинг БДЖ и от Министерството на транспорта, което е принципал, съобщиха още от областната администрация.