Отбелязват се 67 години от утвърждаването й като самостоятелна административна единица

Днес, по повод 67 години от учредяване на Несебър като самостоятелна част от административната структура на България, кметът на община Несебър Николай Димитров връчи почетни плакети на представителите на местното управление на съставните населени места.

Отличените бяха Христо Янев – кмет на гр. Обзор, Иван Николов – кмет на гр. Свети Влас, Андон Бакалов – кмет на с. Равда, Васил Василев – кмет на с. Оризаре, Жельо Желев – кмет на с. Гюльовца, Златин Георгиев – кмет на с. Тънково, Валентин Станчев – кмет на с. Кошарица, Николай Пандазиев- кмет на с. Баня, както и кметските наместници: Петрана Лефтерова – с. Паницово, Росица Кирова – с. Приселци и Габриела Уебстър – с. Раковсково.

Отличията са израз на признание за доброто взаимодействие, конструктивния диалог и съвместните усилия за формиране и реализиране на политики, насочени към възходящото развитие на общината.

„Постигнатото през годините е резултат от последователна работа, обща визия и обединени усилия. Напредъкът на общината и превръщането ѝ в пример за просперитет се дължат на добрия синхрон между кметовете на населените места, общинската администрация и Общинския съвет. Именно сътрудничеството и споделената отговорност ни дават възможност да реализираме проекти, които имат реално значение за хората и създават перспективи за бъдещето", заяви Николай Димитров.

„Успехът на една община не се измерва единствено с реализираните проекти, построената инфраструктура или привлечените инвестиции. Той се измерва и с възможността различните населени места да се развиват равностойно и с умението да работим в една посока - в екип", допълни кметът Николай Димитров.

Водещ на събитието бе дългогодишният журналист Максим Момчилов – летописец на историческите, икономическите и културните процеси, които през последните десетилетия формират облика и определят развитието на община Несебър. Със своята професионална дейност той съхранява паметта за значими събития, личности и периоди от историята на местната общност, допринасяйки за популяризирането на Несебър и неговото обществено наследство.

67 години след създаването си като самостоятелна административна единица Несебър продължава да се развива и утвърждава позициите си като община с активен икономически, обществен и културен живот. За постигнатото през годините принос имат всички управници, оставили своя отпечатък върху развитието на местната общност, както и поколенията жители, които със своя труд, инициативност и отдаденост са допринесли за изграждането на съвременния облик на общината. Днес тази приемственост продължава чрез усилията за надграждане на постигнатото, реализиране на нови идеи и проекти и създаване на още по-добри условия за живот, работа и развитие.

Историческата основа на днешната община е поставена с Указ № 29 от 23 януари 1959 г. на Президиума на Народното събрание на Народна република България, с който Несебър е обособен като самостоятелна административна единица. На 10 април 1959 г. се провежда учредителната сесия на Градския общински народен съвет – Несебър.