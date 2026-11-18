Втора жертва на тежката челна катастрофа, станала във вторник край село Благово. В болницата е починал 56-годишен мъж. На място вчера загина жена на 58 години.

Починалият мъж е от село Замфирово. Той е шофирал „Ситроен Ксара Пикасо", в който е пътувала и починалата жена. Според полицията причина за катастрофата е това, че водачът на френската кола е загубил управлението и се е блъснал челно в идващ насреща автомобил „Шкода Скала". Шофьор в тази кола е 25-годишен мъж от София. Той също е тежко ранен и е в болница в Монтана с опасност за живота.

От болницата в Монтана допълниха, че на пострадалия, който денонощие по-късно е починал, са били направени операции и друго лечение, но травмите му са били несъвместими с живота.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха пред БТА, че с този случай загиналите при пътнотранспортни произшествия в региона от началото на годината стават 15 души.