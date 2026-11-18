Фолклорният ансамбъл "Русчуклийче" при Общинския детски център за култура и изкуство в Русе участва в 5-ия Международен фолклорен фестивал на остров Сулавеси в Индонезия.

Гостуването бе по покана на Международния съвет на организаторите на фолклорни фестивали – Индонезия.

Русенци станаха първите представители на България, които се изявяват на този форум. Двадесет и двамата танцьори от русенския състав представяха ежедневно разнообразни концертни програми, включващи танци от различни етнографски области на България и разкриващи богатството на българския фолклор и културното многообразие на страната ни.

Художественото майсторство на русенци беше оценено високо и затова бяха поканени да закрият фестивала – признание, което организаторите отреждат само на най-впечатляващите участници. Във фестивала се включиха състави от България, Индонезия, Русия, Словения, Словакия, Естония и Полша. Като част от съпътстващата програма всяка държава организира специален уъркшоп за популяризиране на националния си фолклор. Българските представители показаха стъпките на право хоро и ръченица. Художествен ръководител на „Русчуклийче" е Нели Гарвалова, а помощник-хореографи са Ангел Иванов и Лъчезара Гарванчева.