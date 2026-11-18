Кметът на община Горна Оряховица Петя Иванова, заедно с досегашния кмет Николай Рашков и Антони Търницов от Управителния съвет на дружеството концесионер на летището, посрещнаха доставката на ново авиационно оборудване за проверка на пътници и багажи.

Модерната рентгенова апаратура от последно поколение е необходимото техническо условие, с което Летище Горна Оряховица ще може да изпълни изискванията за сигурност в гражданското въздухоплаване и да осигури възможност за обслужване на полети с пътници и товари, съобщиха от местната администрация.

Наличието на сертифициран персонал е друго от условията за обслужване на пътници. Паралелно с техническото оборудване напредва и подготовката на хората, наети след проведен подбор по-рано тази година.

Представителят на концесионера обясни, че през изминалите месеци служителите са преминали нужното обучение, което също вече е във финалната си фаза. След калибрирането на новите рентгенови системи екипите ще завършат подготовката си, като очакванията са до края на декември да бъдат готови за сертифициране от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация".

Още през тази седмица се поставя начало и на процедурата за отпадане на дерогацията, която към момента не позволява на аеропорта да обслужва граждански полети. Очакванията на концесионера са този процес да приключи през януари следващата година.

Възстановяването на търговските полети е сред основните цели, по които Община Горна Оряховица работи от самото начало на настоящия управленски мандат. Значимата роля в процеса е на досегашния кмет Николай Рашков. Възраждането на аеропорта бе сред водещите му управленски приоритети.

Действащото летище ще даде изключителен тласък на икономическото развитие на Горна Оряховица и областта, а скоро градът ще се превърне в своеобразната северна врата към България.