Геодезисти започнаха работа по поставянето на пикетни точки за полагане на осова линия по пътя Добрич – Балчик. Успоредно с това предстои да бъде положена нова пътна маркировка по няколко участъка от републиканския път II-27. Това съобщи Марияна Пасева, изпълняваща длъжността директор на Областното пътно управление (ОПУ) в Добрич.

Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) е одобрила заданията за маркировката на два участъка – Владимирово – Добрич, от км 49 до км 70, и Добрич – Балчик, от км 77 до км 112. Заданията са одобрени на 12 ноември, а общата им стойност е 449 312,98 евро с ДДС. Вече е избран и изпълнител.

„По целия път от пристанището в Балчик до границата с област Шумен ще бъде положена маркировка", заяви Пасева. Одобрено е и заданието за другата част от пътя – от Добрич към селата Одринци и Ведрина до границата с област Варна.

Крайният срок за изпълнение на двете задания в пълния им обхват е 31 май 2027 г.

Темата за липсващата маркировка по пътя Добрич – Балчик отново привлече внимание след тежката катастрофа от миналата събота вечер. При инцидент около 22 ч. в района между селата Безводица и Попгригорово загинаха трима души.

На място са починали 18-годишният шофьор и 14-годишно момче, пътувало на задната седалка. По-късно в спешното отделение на болницата в Добрич е починал и третият пътник – 20-годишен мъж, който се е возил на предната дясна седалка. След ударите автомобилът буквално се е разпаднал на няколко части.

В неделя началникът на сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР – Добрич, главен инспектор Георги Димитров, обясни, че пътят все още е във временна организация на движението. Ограничението на скоростта е 60 км/ч по цялото протежение на участъка до Балчик.

По думите му на много места има поставени предупредителни сигнали, но по целия участък липсва пътна маркировка. Димитров посочи, че това е допълнителен недостатък през есенно-зимния сезон, когато видимостта е по-лоша.

Той определи движението като интензивно и отбеляза, че доброто състояние на пътя създава предпоставки за развиване на скорости над разрешените.

От ОД на МВР – Добрич, се извършва контрол както върху скоростта, така и върху останалите нарушения. Проверки осъществяват служители на сектор „Пътна полиция", Първо и Второ районно управление в Добрич, както и районното управление в Балчик. Контролът е линеен и се осъществява в началото на зоните на тяхната териториална компетентност, но не може да бъде осигурен денонощно, уточни главен инспектор Димитров.

Дни преди катастрофата областният управител Руслан Томов също съобщи, че е получавал множество сигнали за липсващата маркировка по пътя.