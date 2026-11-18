Обновяват се две детски площадки в квартал „Бузлуджа" във Велико Търново. Изгражда се и една изцяло нова зона за игра. Всяка от тях ще бъде със съвременни детски съоръжения и настилки, които предпазват от удари. Това съобщи кметът Даниел Панов във фейсбук.

От днес основно се ремонтира детската площадка в междублоковото пространство до улица „Сава Муткуров". Старите уреди са демонтирани, до две седмици ще бъдат поставени новите.

Изцяло ново пространство за игра се изгражда на улица „Емилиян Станев". Теренът се заравнява и подготвя за изливане на основата, след което ще бъдат монтирани настилката и детските съоръжения.

За малките жители на квартал „Бузлуджа" ще бъде обновена и детската площадка на ул. „Константин Паница", под Блок №3.

С това грижата за децата и родителите не свършва. Обновена ще бъде също детската площадка в квартал „Асенов" - на улица „Цар Иван Асен II", която бе засегната от наводнението през май. Нова настилка ще бъде положена и на площадката в парк „Колю Фичето".