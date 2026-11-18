Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов и кметът на Благоевград Методи Байкушев откриха три нови сгради в село Падеш, в които Общината ще предоставя резидентна грижа за възрастни хора с деменция.

Откриха и реконструираната сграда на Дома за възрастни хора с деменция "Св. Мина" в селото, където ще започне дейността на Дневен център за съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с деменция и техните семейства.

Това е важна стъпка към подобряване на грижата, подкрепата и качеството на живот на хората с деменция и техните близки, каза кметът Методи Байкушев.

"На първо място е подкрепата за хората и смятам, че с бюджета я уплътняваме. Тук имаме хубава и модерна инфраструктура, която носи спокойствие и подкрепа за най-нуждаещите се. Днес видяхме именно нещо такова по Плана за възстановяване и устойчивост, има финансирани домове за възрастни, домове за хора с деменция. Градим заедно, в добра координация с местната власт", коментира Пеканов и допълни, че много домове са изградени по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Сега трябва да гарантираме и социалната политика. С предложения от правителството бюджет се предвиждат повишения на голяма част от социалните мерки, сред които са семейства с деца, за деца с увреждания, за хора в затруднено положение, както и за пенсионери, учители, млади лекари. Социалният пакет е на първо място. Получаваме критики от опозицията, че дефицитът продължава да бъде голям, но на първо място е подкрепата за хората", каза още вицепремиерът. Категоричен е, че в бюджета е намерено балансирано решение, като от една страна се намалява дефицитът, но и се запазват социалната политика, политиката по доходите и инвестициите.